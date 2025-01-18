Metrô: Villejuif - Estação Gustave Roussy abre suas portas na linha 14

Linha 14: uma extensão esperada

No verão de 2024, antes dos Jogos de Paris 2024, as extensões sul (até o aeroporto de Orly) e norte (até Saint-Denis Pleyel) da linha 14 do metrô receberam seus primeiros passageiros.

Conectada ao restante da rede de transporte da Île-de-France por diversas conexões, a linha 14 agora facilita a viagem de milhões de passageiros entre o sul da Île-de-France, Paris e áreas estratégicas como o aeroporto de Orly, o Mercado de Interesse Nacional de Rungis ou Châtelet