Metrô: Villejuif - Estação Gustave Roussy abre suas portas na linha 14
Linha 14: uma extensão esperada
No verão de 2024, antes dos Jogos de Paris 2024, as extensões sul (até o aeroporto de Orly) e norte (até Saint-Denis Pleyel) da linha 14 do metrô receberam seus primeiros passageiros.
Conectada ao restante da rede de transporte da Île-de-France por diversas conexões, a linha 14 agora facilita a viagem de milhões de passageiros entre o sul da Île-de-France, Paris e áreas estratégicas como o aeroporto de Orly, o Mercado de Interesse Nacional de Rungis ou Châtelet
A estação Villejuif - Gustave Roussy abre suas portas após sete anos de trabalho
Em 18 de janeiro de 2025, o projeto dará uma etapa muito final, com a abertura da última estação ainda em construção na linha 14: Villejuif - Gustave Roussy, localizada no Val-de-Marne.
Villejuif - Gustave Roussy, um resort monumental no coração do Val-de-Marne
Nas proximidades imediatas do Instituto Europeu de Pesquisa sobre o Câncer (e seus 3.000 empregos), aos quais deve seu nome, a estação Villejuif-Gustave Roussy é um importante centro de transporte na região da Île-de-France, graças ao seu acesso a duas linhas essenciais de metrô: a 14 (a partir de hoje) e a 15 Sul (em 2026).
Eventualmente, 100.000 passageiros diários devem utilizar os corredores desta estação, que se torna a segunda maior da rede, logo atrás de Saint-Denis Pleyel (terminal norte da linha 14).
Arquitetura projetada para o conforto dos passageiros
Projetada pelo arquiteto francês Dominique Perrault (a quem também devemos a Bibliothèque nationale de France, no 13º arrondissement de Paris), a estação Villejuif - Gustave Roussy se destaca por sua arquitetura ambiciosa, durabilidade e funcionalidade, características das novas grandes estações da rede Île-de-France Mobilités.
Assumindo a forma de um cilindro vertical, a estação Villejuif - Gustave Roussy se beneficia de uma bela luz natural, que ilumina as plataformas até 50 metros abaixo do nível do solo graças a uma monumental cúpula de vidro.
Os dois primeiros níveis, que serão públicos, abrigarão uma dúzia de lojas e uma passagem coberta, que conecta o resort ao hospital (agora localizado a menos de 10 minutos do aeroporto de Orly e a apenas 16 minutos de Châtelet).
Você sabia?
No nível -9 da estação, o artista chileno Iván Navarro instalou uma obra que é possível observar levantando a cabeça. Embutido no teto, um relógio de sol monumental reinventa a experiência artística em um ambiente urbano.
O resort de Villejuif - Gustave Roussy em algumas figuras-chave
- 2 linhas nesta estação: a 14 (a partir de hoje) e a 15 (em 2026)
- 7.500 m² de espaço externo
- 9 níveis e 50 metros de profundidade: as plataformas da linha 14 em -7 (a 36,7 metros de profundidade) e as da linha 15 Sul a -9 (a 48,8 metros de profundidade)
- 6 acessos
- 100.000 passageiros diários (a longo prazo)