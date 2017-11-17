No momento: consulta pública para a modernização do bonde 1
O contexto
Desde sua inauguração em 1992, o Bonde 1 continuou a aumentar o número de passageiros entre seus dois terminais, Asnières Gennevilliers Les Courtilles e a estação Noisy-le-Sec. Hoje, é frequentado por 190.000 viajantes todos os dias! A linha agora sofre com muitos problemas, como congestionamento nas plataformas ou uma troca de passageiros difícil em várias estações.
Bonde 1 na parada
A consulta organizada neste exato momento diz respeito ao trecho histórico da linha, localizado entre a estação Saint-Denis e a Prefeitura de Bobigny, e está particularmente preocupada com os problemas mencionados acima. Em particular, medidas serão tomadas paramelhorar a acessibilidade e o conforto dos passageiros.
O projeto
Ao todo, 19 estações participaram desse projeto (com exceção de La Courneuve – 8 de maio de 1945). A RATP, tanto proprietária quanto financiadora do projeto por um valor de 63 milhões de euros, terá várias missões a cumprir:
- uma extensão das plataformas, que irá de 24 metros a 30 metros.
- uma ampliação das plataformas para as estações mais movimentadas, ou seja, 24 plataformas de 38.
- Melhora na acessibilidade por meio da instalação de uma rampa de acesso em cada plataforma.
- uma reforma dos móveis no local, com substituições se necessário.
Essas tarefas devem facilitar a descida e o embarque dos passageiros, evitando muita congestão em frente às portas do bonde, otimizando o conforto dos passageiros durante o tempo de espera e garantindo o acesso às plataformas para pessoas com mobilidade reduzida (pessoas em cadeiras de rodas, com carrinhos de bebê, etc.).
As obras começarão no final de 2019.
Uma consulta pública
A consulta está em andamento até 1º de dezembro.
Para saber mais, basta consultar o folheto informativo do projeto disponível ao final do artigo, os painéis da exposição colocados nas estações relevantes ou o endereço da Internet: www.ratp.fr/concertation-t1.
Para tirar dúvidas, basta devolver o cupom anexado ao folheto informativo do projeto ou enviar um e-mail para [email protected].