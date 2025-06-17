A nova linha de metrô 18 chegou à Île-de-France

Um metrô projetado para passageiros

A futura linha 18 do metrô é, acima de tudo, um veículo ultramoderno, 100% automático e projetado para simplificar suas viagens.

O primeiro trem, transportado das fábricas de Alstom para Valenciennes por comboio excepcional, chegou em maio ao Centro de Operações Palaiseau (em Essonne), onde os primeiros testes serão lançados em breve.

A linha 18 do metrô em um olhar