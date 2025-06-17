A nova linha de metrô 18 chegou à Île-de-France
Em fotos: a nova linha 18 do metrô
Um metrô projetado para passageiros
A futura linha 18 do metrô é, acima de tudo, um veículo ultramoderno, 100% automático e projetado para simplificar suas viagens.
O primeiro trem, transportado das fábricas de Alstom para Valenciennes por comboio excepcional, chegou em maio ao Centro de Operações Palaiseau (em Essonne), onde os primeiros testes serão lançados em breve.
A linha 18 do metrô em um olhar
- Trens espaçosos compostos por 3 carros totalmente automatizados e abertos entre si para facilitar o tráfego (design "boa")
- 1 metrô a cada 3 minutos
- 30 minutos de viagem total de Versailles Chantiers até o Aeroporto de Orly
- Ar-condicionado e iluminação inteligente que imita a luz natural
- Wi-Fi, tomadas USB e informações para passageiros a bordo
- Um veículo 100% acessível a todas as formas de deficiência
Um metrô automático e interconectado para o sudoeste da região da Île-de-France
Entre Versailles Chantiers e o Aeroporto de Orly (os dois terminais), as 10 estações da linha 18 atenderão:
- 13 municípios
- As duas zonas de atividade econômica de Orly/Antony/Massy e Saint-Quentin/Versalhes
- O coração do planalto Paris-Salay, reconhecido mundialmente por seu ecossistema de pesquisa, inovação e ensino superior
- Estação de trem Massy Palaiseau e aeroporto de Orly, facilitando conexões nacionais e internacionais
Ultraconectada ao restante da rede
A Linha 18 se beneficiará de uma dúzia de conexões com a rede existente: RER B e C, linhas de trem N e U, bondes T7 e T12, linhas de metrô 14 em Orly e futuras linhas 15 em Massy, além de muitas linhas de ônibus.
Os próximos passos antes da entrada em funcionamento da linha 18
Antes da comissionamento: testes
A chegada do primeiro trem inicia os preparativos para os testes a partir de 2026, entre Massy-Palaiseau e o Christ de Saclay.
Quando a linha 18 do metrô será inaugurada?
|Alongamento
|Comissionamento planejado
|Entre Massy e Christ de Saclay
|2026
|Entre Massy e o Aeroporto de Orly
|2027
|Entre Versalhes e Cristo de Saclay
|2030