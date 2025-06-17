A nova linha de metrô 18 chegou à Île-de-France

Em fotos: a nova linha 18 do metrô

O vagão líder do primeiro trem do metrô (um trem é composto por 3 carros) que equipará a futura linha 18. Os carros foram transportados por comboio excepcional das fábricas da Alstom em Valenciennes até o centro de operações Palaiseau em Essonne (91) - maio de 2025 © Alstom-Samuel Dhote

Um metrô projetado para passageiros

A futura linha 18 do metrô é, acima de tudo, um veículo ultramoderno, 100% automático e projetado para simplificar suas viagens.

O primeiro trem, transportado das fábricas de Alstom para Valenciennes por comboio excepcional, chegou em maio ao Centro de Operações Palaiseau (em Essonne), onde os primeiros testes serão lançados em breve.

A linha 18 do metrô em um olhar

  • Trens espaçosos compostos por 3 carros totalmente automatizados e abertos entre si para facilitar o tráfego (design "boa")
  • 1 metrô a cada 3 minutos
  • 30 minutos de viagem total de Versailles Chantiers até o Aeroporto de Orly
  • Ar-condicionado e iluminação inteligente que imita a luz natural
  • Wi-Fi, tomadas USB e informações para passageiros a bordo
  • Um veículo 100% acessível a todas as formas de deficiência

Um metrô automático e interconectado para o sudoeste da região da Île-de-France

Entre Versailles Chantiers e o Aeroporto de Orly (os dois terminais), as 10 estações da linha 18 atenderão:

  • 13 municípios
  • As duas zonas de atividade econômica de Orly/Antony/Massy e Saint-Quentin/Versalhes
  • O coração do planalto Paris-Salay, reconhecido mundialmente por seu ecossistema de pesquisa, inovação e ensino superior
  • Estação de trem Massy Palaiseau e aeroporto de Orly, facilitando conexões nacionais e internacionais

Ultraconectada ao restante da rede

A Linha 18 se beneficiará de uma dúzia de conexões com a rede existente: RER B e C, linhas de trem N e U, bondes T7 e T12, linhas de metrô 14 em Orly e futuras linhas 15 em Massy, além de muitas linhas de ônibus.

© Alstom-Samuel Dhote

Os próximos passos antes da entrada em funcionamento da linha 18

Antes da comissionamento: testes

A chegada do primeiro trem inicia os preparativos para os testes a partir de 2026, entre Massy-Palaiseau e o Christ de Saclay.

© Grandguillot-BD

Quando a linha 18 do metrô será inaugurada?

AlongamentoComissionamento planejado
Entre Massy e Christ de Saclay2026
Entre Massy e o Aeroporto de Orly2027
Entre Versalhes e Cristo de Saclay2030
