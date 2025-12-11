Abertura do Cabo C1 em 13 de dezembro: instruções para o 1º teleférico na Île-de-France
Cabo C1: tudo que você precisa saber
- As 5 estações do C1 Cable ligam Créteil a Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes, Valenton e o corredor verde de La Végétale no Val-de-Marne
- Frequência : - 30 segundos durante o horário de pico entre duas cabines
- 22 minutos economizados nas suas viagens : enquanto o ônibus demora no máximo 40 minutos, o C1 Cable faz a mesma viagem em 18 minutos evitando o tráfego rodoviário
- A linha entrará em operação no sábado, 13 de dezembro de 2025, a partir das 11h
Cabo C1: como usá-lo
1- Com qual ingresso posso pegar o C1 Cable?
- Seu Navigo Pass de sempre? Está tudo bem!
- Um Navigo Liberté +? Também
- Você usa ingressos individuais ? É com os mesmos bilhetes que para ônibus ou bonde que você pode viajar pelo Cabo C1
2- E na plataforma, como funciona?
Para começar, o acesso aos cais e cabines é 100% acessível, com embarque plano e inclinações suaves que facilitam o acesso.
Para fazer o C1 Cable, simplesmente deixe-se guiar
Um agente acompanha os passageiros, dá sinal verde para você entrar e diz em qual cabine entrar.
- Ele regula a velocidade ou para as cabines para adaptá-las às multidões e facilitar a entrada e descida dos passageiros
- Você está em cadeira de rodas, tem carrinho ou malas? O agente modula a cabine conforme as necessidades dos passageiros
3- A bordo? É simples
- As portas são automáticas
- Viajamos sentados
- Como de costume, quando chegamos ao terminal: descemos
- Um problema na cabana? Um interfone permite que você ligue para um agente na delegacia
Vamos celebrar juntos a inauguração do C1 Cable!
O C1 Cable foi oficialmente colocado em operação no sábado, 13 de dezembro de 2025
Para apresentá-la em detalhes aos passageiros, a Île-de-France Mobilités organizou um dia de inauguração com surpresas e atividades planejadas em cada estação.
O programa detalhado deste evento está disponível aqui: