Abertura do Cabo C1 em 13 de dezembro: instruções para o 1º teleférico na Île-de-France

Cabo C1: como usá-lo

1- Com qual ingresso posso pegar o C1 Cable?

Seu Navigo Pass de sempre? Está tudo bem!

Está tudo bem! Um Navigo Liberté +? Também

Também Você usa ingressos individuais ? É com os mesmos bilhetes que para ônibus ou bonde que você pode viajar pelo Cabo C1

2- E na plataforma, como funciona?

Para começar, o acesso aos cais e cabines é 100% acessível, com embarque plano e inclinações suaves que facilitam o acesso.

Para fazer o C1 Cable, simplesmente deixe-se guiar

Um agente acompanha os passageiros, dá sinal verde para você entrar e diz em qual cabine entrar.

Ele regula a velocidade ou para as cabines para adaptá-las às multidões e facilitar a entrada e descida dos passageiros

para adaptá-las às multidões e facilitar a entrada e descida dos passageiros Você está em cadeira de rodas, tem carrinho ou malas? O agente modula a cabine conforme as necessidades dos passageiros

3- A bordo? É simples