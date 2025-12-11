Abertura do Cabo C1 em 13 de dezembro: instruções para o 1º teleférico na Île-de-France

Para poder ver este vídeo, deve

Cabo C1: tudo que você precisa saber

  • As 5 estações do C1 Cable ligam Créteil a Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes, Valenton e o corredor verde de La Végétale no Val-de-Marne
  • Frequência : - 30 segundos durante o horário de pico entre duas cabines
  • 22 minutos economizados nas suas viagens : enquanto o ônibus demora no máximo 40 minutos, o C1 Cable faz a mesma viagem em 18 minutos evitando o tráfego rodoviário
  • A linha entrará em operação no sábado, 13 de dezembro de 2025, a partir das 11h

Cabo C1: como usá-lo

1- Com qual ingresso posso pegar o C1 Cable?

  • Seu Navigo Pass de sempre?  Está tudo bem!
  • Um Navigo Liberté +? Também
  • Você usa ingressos individuais ? É com os mesmos bilhetes que para ônibus ou bonde que você pode viajar pelo Cabo C1

2- E na plataforma, como funciona?

Para começar, o acesso aos cais e cabines é 100% acessível, com embarque plano e inclinações suaves que facilitam o acesso.

Para fazer o C1 Cable, simplesmente deixe-se guiar

Um agente acompanha os passageiros, dá sinal verde para você entrar e diz em qual cabine entrar.

  • Ele regula a velocidade ou para as cabines para adaptá-las às multidões e facilitar a entrada e descida dos passageiros
  • Você está em cadeira de rodas, tem carrinho ou malas? O agente modula a cabine conforme as necessidades dos passageiros

3- A bordo? É simples

  • As portas são automáticas
  • Viajamos sentados
  • Como de costume, quando chegamos ao terminal: descemos
  • Um problema na cabana? Um interfone permite que você ligue para um agente na delegacia

Vamos celebrar juntos a inauguração do C1 Cable!

Uma cabine do Cabo C1 na estação Créteil - Pointe du Lac, com a linha de metrô 8 ao fundo © Laurent GRANDGUILLOT / IDFM

O C1 Cable foi oficialmente colocado em operação no sábado, 13 de dezembro de 2025

Para apresentá-la em detalhes aos passageiros, a Île-de-France Mobilités organizou um dia de inauguração com surpresas e atividades planejadas em cada estação.

O programa detalhado deste evento está disponível aqui: