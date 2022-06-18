18 de junho de 2022: ativação do pacote antipoluição e carona gratuita

À venda em bilhetes e máquinas de venda automática no mesmo dia até meia-noite, pelo preço de €3,80, este pacote antipoluição é válido para o dia de sábado, 18 de junho, das 5h às 3h do dia seguinte (5h para o Noctilien).

Ele permite viagens ilimitadas por toda a Île-de-France, em todos os modos de transporte (metrô, trem-RER, ônibus e bonde), com exceção de certos serviços diretos ao aeroporto (Orlyval, ônibus Le Direct Paris Airport, ônibus VEA Disney) e ônibus turísticos (OpenTour, Cars Rouges). Ele oferece acesso ao aeroporto de Roissy pelo trem RER B, Roissybus ou Filéo, e acesso ao aeroporto de Orly via Orlybus e Go C Paris (Orlyrail).

Esse bilhete também pode ser carregado no passe Navigo, na estação e a partir de um smartphone via aplicativo Île-de-France Mobilités.