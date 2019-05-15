Moradores de Île-de-France, aproveitem duas viagens gratuitas de carona por dia
A Île-de-France Mobilités decidiu continuar sua política em favor do carona porque oferece muitas vantagens: contribui para o combate à poluição, torna a rede viária mais fluida e oferece soluções em caso de obras de longo prazo no transporte público.
Desde 1º de maio, a Île-de-France Mobilités tem oferecido:
- Para os passageiros, 2 viagens gratuitas por dia para assinantes do Navigo Annual;
- Para os motoristas, uma quilometragem por viagem entre 1,5 e 3 euros por passageiro, dependendo da distância percorrida;
- Até €150 por mês para motoristas que fazem carona todos os dias na viagem de ida para o trabalho (com um máximo de duas viagens diárias por motorista para evitar fraudes).
Para aproveitar isso, nada poderia ser mais simples!
1: Vá ao localizador de rotas e encontre o seu
Via o aplicativo IDF Mobilités, disponível no iOS/Android, ou na seção Me Passer.
Todas as minhas viagens na Île-de-France: Perto daqui, itinerários, informações de trânsito, horários, mapas e mapas, meu transporte é fácil de acessar.
2: Clique na aba "carona" e selecione sua carona
A busca por rotas também inclui transporte público e ciclismo
Escolhendo um caminho. Todas as minhas viagens na Île-de-France: Perto daqui, itinerários, informações de trânsito, horários, mapas e mapas, meu transporte é fácil de acessar, passagens e tarifas.
3: Após redirecionar para o site de um dos parceiros, cadastre para aproveitar a corrida gratuita
Quatro empresas já estão participando: Karos, Klaxit, IDVROOM, BlaBlaLines. Outros terão a oportunidade de se juntar a eles.
Exemplo de viagem com um serviço de carona parceiro.
4: Vamos!
Para saber mais sobre a evolução do sistema de carona em 2022, visite o site da Île-de-France Mobilités.