Linha 11: o primeiro trem do metrô MP14 inicia seus testes!

Com a chegada do MP14 e uma extensão de 6 quilômetros que levará ao aumento do número de passageiros, a linha 11 se beneficiará de metrôs de 5 carros, em comparação com 4 nos trens atuais ("MP59" - metrôs com pneus de borracha, regularmente reformados porque solicitados... em 1959 e em serviço desde 1966 na rede de Paris, desde 1997 na linha 11).

Metrôs MP14? Você já os conhece, são os novos trens que chegaram desde 12 de outubro de 2020 na linha 14. Mas onde, na linha 14, eles operam com 8 carros, na linha 11 esses trens são equipados com 5 carros.

Um formato mais compacto que responde à limitação de plataformas mais curtas (75 metros) de uma linha histórica de metrô colocada em serviço em 1935, mas também a uma "carga de passageiros" que não é da mesma importância entre uma linha automática (que pode acomodar mais passageiros em cada trem) e uma linha com maquinista.