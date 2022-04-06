Linha 11: o primeiro trem do metrô MP14 inicia seus testes!
Imagem de um trem MP14 saindo da oficina de manutenção em Rosny-sous-Bois - MP14 - linha 11 - RATP - INFRAS - Isabelle Bonnet
Metrôs MP14 na linha 11: dos testes à comissionamento
Lá está ela! O primeiro trem MP14 do metrô chegou! Eventualmente, será esse equipamento que equipará toda a linha 11, e os trens chegarão gradualmente a partir de meados de 2023.
Mas, enquanto isso, o trabalho continua e os testes começam para este primeiro trem MP14, que acaba de entrar na nova oficina de manutenção em Rosny-sous-Bois.
O cronograma dos testes:
- Até o verão de 2022: uma série de testes será realizada no túnel da extensão da linha 11, próximo à estação Rosny-Bois-Perrier, por cerca de 2 km, depois até a estação Coteaux-Beauclair.
- No final de 2022, o trem de teste cruzará o último trecho da extensão, que ainda está em construção, e iniciará testes noturnos na linha 11 existente.
- A partir de meados de 2023, os passageiros passarão gradualmente a se beneficiar dos trens MP14 na linha 11, entre Châtelet e Mairie des Lilas, e depois em toda a linha de extensão, até o final de 2023.
MP14s com 5 carros, mas por quê?
Linha 11: fotografia do trem de teste MP14 de 5 carros, saindo da nova oficina de manutenção em Rosny-sous-Bois
Com a chegada do MP14 e uma extensão de 6 quilômetros que levará ao aumento do número de passageiros, a linha 11 se beneficiará de metrôs de 5 carros, em comparação com 4 nos trens atuais ("MP59" - metrôs com pneus de borracha, regularmente reformados porque solicitados... em 1959 e em serviço desde 1966 na rede de Paris, desde 1997 na linha 11).
Metrôs MP14? Você já os conhece, são os novos trens que chegaram desde 12 de outubro de 2020 na linha 14. Mas onde, na linha 14, eles operam com 8 carros, na linha 11 esses trens são equipados com 5 carros.
Um formato mais compacto que responde à limitação de plataformas mais curtas (75 metros) de uma linha histórica de metrô colocada em serviço em 1935, mas também a uma "carga de passageiros" que não é da mesma importância entre uma linha automática (que pode acomodar mais passageiros em cada trem) e uma linha com maquinista.
Extensão leste da linha 11: obras em andamento
A extensão norte da linha 11 será concluída até o final de 2023. No programa: mais 6 estações entre Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois e, indiretamente, Noisy-le-Sec, com um terminal norte que, portanto, retornará de Mairie des Lilas para Rosny-Bois-Perrier.
Descubra, em resumo, as 6 novas estações da linha 11
- Serge Gainsbourg : uma segunda estação de metrô em Les Lilas que atenderá várias áreas residenciais, como a Cité Youri Gagarine, o bairro Sentes, os prédios nas praças Dunant e Dr Courcoux e a Cité Marcel Cachin
- Place Carnot : mesmo que seu nome ainda seja provisório, esta estação localizada em Romainville deve ser a mais movimentada dessa extensão, especialmente devido à sua conexão com a futura estação de bonde T1
- Montreuil-Hôpital : esta estação de Montreuil, na periferia de Noisy-le-Sec, atenderá o maior hospital do território
- La Dhuys : uma estação muito aguardada, na periferia de Montreuil, Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois, que abrirá um bairro, a Cité Boissière, que até agora foi muito mal servida
- Coteaux Beauclair : uma estação elevada na linha 11! Instalada no meio do viaduto, a estação Côteaux-Beauclair servirá ao centro comercial Domus, ao Parc des Guillaumes, mas também aos bairros de Londeau e Cerisiers, que permaneceram mal conectados à rede de transporte público
- Rosny-Bois-Perrier : este é o novo terminal leste da linha 11 e o nascimento de um futuro polo multimodal. De fato, a estação Rosny-Bois-Perrier estará em conexão com o RER E e a futura linha 15 a leste do Grand Paris Express