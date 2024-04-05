O bonde T3b chegou a Porte Dauphine
Finalmente chegou! Após quatro anos de trabalho, a extensão do bonde T3b até Porte Dauphine está agora em serviço.
Ela conecta o antigo terminal de Porte d'Asnières - Marguerite Long, no 17º arrondissement de Paris, ao novo terminal de Porte Dauphine, no 16º arrondissement, com sete novas estações.
Extensão da T3b: acesso mais fácil ao oeste de Paris
Boas notícias para os passageiros: a T3b facilita o acesso ao oeste de Paris com muitas conexões por metrô (linhas 1, 3 e 3) e RER (incluindo a RER C e em breve a futura extensão da RER E até maio de 2024)
T3b: 9 novos bondes chegam à linha
Para garantir o serviço na linha e sua extensão, 9 novos trens de bonde confortáveis, eficientes e espaçosos estão chegando na T3b!
Em números: a extensão da T3b até Porte Dauphine
- 7 novas paradas entre Portes d'Asnières e Porte Dauphine para atender o oeste de Paris (incluindo 4 nomeadas em memória de mulheres famosas)
- 3 municípios atendidos : Paris, Levallois-Perret e Neuilly-sur-Seine
- 3,2 km de linha adicional (ou seja, um total de 17,5 km)
- 54.000 passageiros por dia,
- 12 minutos entre Porte d'Asnières e Porte Dauphine
- Serviço 7 dias por semana, das 5h às 00h30 (1h30 nas noites de sexta e sábado)
- 1 bonde a cada 4 minutos durante o horário de pico (8 fora do horário de pico)
- Com essa nova extensão, será possível completar 75% do tour por Paris de bonde
Você sabia? O bonde já está (quase) circulando por Paris
Hoje, é possível fazer 75% do tour por Paris de bonde e... Isso é só o começo!
Estudos técnicos de viabilidade (travessia do Sena, Bois de Vincennes) e análise das necessidades de passageiros estão sendo realizados pela Île-de-France Mobilités* para que você em breve possa fazer um tour completo por eles!
*como parte do novo Contrato de Plano Estado-Região 2023-2027
Pronto para embarcar?
Horários, mapas de rotas, encontre todas as informações práticas logo abaixo.