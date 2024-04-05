O bonde T3b chegou a Porte Dauphine

Finalmente chegou! Após quatro anos de trabalho, a extensão do bonde T3b até Porte Dauphine está agora em serviço.

Ela conecta o antigo terminal de Porte d'Asnières - Marguerite Long, no 17º arrondissement de Paris, ao novo terminal de Porte Dauphine, no 16º arrondissement, com sete novas estações.

Extensão da T3b: acesso mais fácil ao oeste de Paris

Boas notícias para os passageiros: a T3b facilita o acesso ao oeste de Paris com muitas conexões por metrô (linhas 1, 3 e 3) e RER (incluindo a RER C e em breve a futura extensão da RER E até maio de 2024)

T3b: 9 novos bondes chegam à linha

Para garantir o serviço na linha e sua extensão, 9 novos trens de bonde confortáveis, eficientes e espaçosos estão chegando na T3b!