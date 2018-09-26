Extensão do Bonde 3: uma investigação pública para se informar e expressar

A busca por um projeto estrutural para Paris e os subúrbios internos

Atualmente, o Bonde 3 conecta a Pont du Garigliano à Porte de la Chapelle em dois trechos que atendem 7 distritos e muitos municípios nos subúrbios internos. Ao percorrer as Boulevards des Maréchaux, essa linha estruturada permite que viajantes intersuburbanos evitem atravessar Paris. Usada diariamente por no máximo 300.000 passageiros, é uma das linhas de bonde mais movimentadas da rede de Île-de-France! A partir de 24 de novembro de 2018, uma primeira extensão de 4,3 km e 8 estações será colocada em serviço entre Porte de la Chapelle e Porte d'Asnières.

A rota do Bonde 3 ao redor da capital não para ali e uma nova extensão até Porte Dauphine já está em andamento. No programa, 7 novas estações para 3,2 km de rota que atenderão tanto áreas residenciais quanto distritos comerciais, oferecendo uma nova solução de mobilidade frequente, regular e acessível para os habitantes e funcionários do setor.