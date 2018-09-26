Extensão do Bonde 3: uma investigação pública para se informar e expressar
A busca por um projeto estrutural para Paris e os subúrbios internos
Atualmente, o Bonde 3 conecta a Pont du Garigliano à Porte de la Chapelle em dois trechos que atendem 7 distritos e muitos municípios nos subúrbios internos. Ao percorrer as Boulevards des Maréchaux, essa linha estruturada permite que viajantes intersuburbanos evitem atravessar Paris. Usada diariamente por no máximo 300.000 passageiros, é uma das linhas de bonde mais movimentadas da rede de Île-de-France! A partir de 24 de novembro de 2018, uma primeira extensão de 4,3 km e 8 estações será colocada em serviço entre Porte de la Chapelle e Porte d'Asnières.
A rota do Bonde 3 ao redor da capital não para ali e uma nova extensão até Porte Dauphine já está em andamento. No programa, 7 novas estações para 3,2 km de rota que atenderão tanto áreas residenciais quanto distritos comerciais, oferecendo uma nova solução de mobilidade frequente, regular e acessível para os habitantes e funcionários do setor.
Porte Maillot, um futuro grande centro de transporte no oeste de Paris
Com a chegada do Bonde 3, o setor Porte Maillot, que muda rapidamente, se tornará um importante ponto de troca para o oeste de Paris. Novas conexões serão oferecidas aos usuários do bonde com a chegada do RER E estendido até 2022, que complementará a linha 1 do metrô e a RER C. Esta movimentada praça se tornará um centro central, a poucos minutos da Gare Saint-Lazare e da La Défense.
O Bonde 3 estendido também se conectará com a linha 3 do metrô em Porte de Champerret, e com a linha 2 e RER C em Porte Dauphine.
Como participar da investigação pública?
A investigação pública conduzida pela Île-de-France Mobilités sob a égide de uma comissão independente de inquérito é uma oportunidade para todos conhecerem as características do projeto, seus objetivos e seus benefícios. O público é convidado a aprender sobre a integração do bonde ao território e a dar sua opinião. O objetivo deste último período de consulta antes do trabalho: ouvir todas as partes interessadas e otimizar o projeto para facilitar o progresso do local.
Você pode participar desta consulta por meio do formulário disponibilizado online para a ocasião ou durante reuniões e reuniões públicas. Encontre todas as informações práticas sobre: http://prolongement-t3-ouest.enquetepublique.net
São organizadas duas reuniões públicas:
- 9 de outubro de 2018 às 20h – École de Paris des métiers de la table – 17, rue Jacques Ibert, 75017 Paris
- 15 de outubro de 2018 às 20h – Mairie du 16e arrondissement – 71, avenue Henri Martin 75016 Paris
Além disso, a comissão de inquérito fornecerá vários serviços no local:
- Mairie du 16e arrondissement, 71 Avenue Henri Martin, 75016 Paris
- Quarta-feira, 26 de setembro de 2018, das 9h às 12h.
- Sábado, 6 de outubro de 2018, das 9h às 12h.
- Segunda-feira, 15 de outubro de 2018, das 9h às 12h.
- Quinta-feira, 25 de outubro de 2018, das 16h30 às 19h30
- Quarta-feira, 31 de outubro de 2018, das 14h às 17h
- Mairie du 17e arrondissement, 16-20 Rue des Batignolles, 75017 Paris
- Sábado, 29 de setembro de 2018, das 9h às 12h
- Quinta-feira, 4 de outubro de 2018, das 16h30 às 19h30
- Quinta-feira, 18 de outubro de 2018, das 16h30 às 19h30
- Segunda-feira, 22 de outubro de 2018, das 9h às 12h.
- Quarta-feira, 31 de outubro, das 14h às 17h
- Boulevard Marché Bruix Amiral Bruix, Paris 16th
- Sábado, 13 de outubro de 2018, das 9h às 12h
- Boulevard Marché Berthier de Reims, Paris 17th
- Sábado, 20 de outubro de 2018, das 9h às 12h.
O projeto em um olhar
2 arrondissements cruzados (16º e 17º), na fronteira de 2 municípios nos subúrbios internos (Levallois-Perret e Neuilly-sur-Seine), 3,2 km de trajeto, 12 minutos de viagem entre Porte d'Asnières e Porte Dauphine, e 59.000 passageiros por dia esperados no trecho. O custo total do projeto é de €193 milhões.
Como co-gerente do projeto, a Île-de-France Mobilités lidera a execução do projeto. A infraestrutura é financiada pela Região da Île-de-France, pela Cidade de Paris e pelo Estado. A Île-de-France Mobilités está financiando o material rodante e os custos operacionais.
A rota do projeto Tram 3. Porte Dauphine a Porte d'Asnières