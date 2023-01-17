Trens Regio 2N 100% novos na linha N

O último trem da Regio 2N chega à linha N

Introduzido pela primeira vez na linha N em dezembro de 2020 como parte do programa de modernização dos transportes liderado pela Île-de-France Mobilités, o Regio 2N é um trem de nova geração que revoluciona o conforto nos trilhos para 132.000 passageiros diários.

E na terça-feira, 17 de janeiro de 2023, é o último dos 73 trens encomendados para a linha N que chega à Gare Montparnasse e faz a linha N, a segunda linha 100% equipada pela Regio 2N, após dois anos de implantação.

No total, 145 conjuntos de trens foram encomendados pela Île-de-France Mobilités para a rede Île-de-France, distribuídos da seguinte forma: