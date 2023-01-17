Trens Regio 2N 100% novos na linha N
Um trem Regio 2N na plataforma
Em 2016, a Île-de-France Mobilités lançou o maior programa para modernizar uma frota ferroviária na Europa em um curto período de tempo. Na agenda: 10 bilhões de euros em investimentos para acelerar a renovação e/ou renovação de 700 trens.
Entre os novos trens: o Francilien (nas linhas H, J, K, L e P), o RER NG, que chegará gradualmente às linhas D e E do RER e, finalmente, o Regio 2N (Dois andares regional), que equipa 100% das linhas N e R.
O último trem da Regio 2N chega à linha N
Introduzido pela primeira vez na linha N em dezembro de 2020 como parte do programa de modernização dos transportes liderado pela Île-de-France Mobilités, o Regio 2N é um trem de nova geração que revoluciona o conforto nos trilhos para 132.000 passageiros diários.
E na terça-feira, 17 de janeiro de 2023, é o último dos 73 trens encomendados para a linha N que chega à Gare Montparnasse e faz a linha N, a segunda linha 100% equipada pela Regio 2N, após dois anos de implantação.
No total, 145 conjuntos de trens foram encomendados pela Île-de-France Mobilités para a rede Île-de-France, distribuídos da seguinte forma:
- 72 trens para as linhas R e RER D: 61 trens já estão em serviço e os últimos 11 estão programados para entrega em 2023/2024,
- e 73 trens atualmente em circulação na linha N.
Um trem Regio 2N na estação Paris Montparnasse
A Regio 2N: como ela transforma suas jornadas?
Como parte da mais recente geração de trens a chegar à rede, a Regio 2N foi projetada com 95% de materiais recicláveis, e seu equipamento reflete a ambição da Île-de-France Mobilités em termos de conforto e segurança :
- Mobilidade mais segura : cada trem possui 25 câmeras de vigilância a bordo, proporcionando cobertura completa dos trens jiboia (os trens jiboia são trens com um único compartimento longo, aberto ao longo de todo o comprimento, onde você pode se mover livremente de uma ponta à outra).
- Trens inteligentes : a bordo dos trens, toda vez que uma pessoa entra ou desce, sensores de multidão a gravam e compartilham as informações com os passageiros para ajudá-los a se espalhar dentro do trem.
- Coleta simplificada de informações: os sistemas de informação ao passageiro a bordo (RIVES) possibilitam a obtenção dos nomes e do número de paradas, das várias conexões e da duração da viagem atualizada conforme o tráfego, a partir de telas dinâmicas e anúncios de áudio.
O Regio 2N, um trem projetado para seus passageiros
Com 20% mais assentos, vidros duplos, apoios de braço, aquecimento por piso no inverno e ar-condicionado durante o período de verão, mais confortáveis e modernos, esses trens de dois andares se adaptam perfeitamente às necessidades de diferentes passageiros:
- Trabalhadores : há tomadas, iluminação homogênea e prateleiras para colocar o computador
- Passageiros com deficiência : equipamentos que cumprem os mais recentes padrões europeus, adaptados aos diferentes tipos de deficiência (física, mental, cognitiva e sensorial)
A chegada da Regio 2N foi acompanhada por grandes obras na linha N e uma modernização dos locais de manutenção e garagens de Transilien. As novas instalações são mais eficientes , o que aumenta a confiabilidade do transporte na linha, reduz o número de falhas e melhora a pontualidade dos trens.