O RER A está equipado com um Centro de Comando Único

As figuras-chave do RER A

• Até 1,3 milhão de viagens por dia

• 5 filiais atendidas (Cergy-le-Haut, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Boissy – Saint-Léger e Marne-la-Vallée – Chessy.

• 7 departamentos e 41 municípios atravessaram

• 46 estações

• Mais de 108 km de trilhos

• 635 partidas de trem todos os dias

• 2.500 pessoas trabalham no RER A (motoristas, reguladores, agentes da estação, etc.)

• Nova oferta implementada no RER A e linha L / Ramal Cergy desde o serviço anual de 2018:

– 90% de pontualidade em 2018, ou seja, 3,7 pontos a mais do que em 2017;

– 80% na filial da Cergy, ou seja, 9,3 pontos a mais do que em 2017.

Mais informações sobre o RER A: