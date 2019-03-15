O RER A está equipado com um Centro de Comando Único
Em operação desde 2 de março, este Centro, conduzido pela Île-de-France Mobilités, aproximará a RATP e a SNCF, cooperativas do RER A, com o objetivo de melhorar a operação da linha e a informação aos passageiros.
Em termos concretos, essa CCU possibilitará centralizara gestão do plano de transporte, movimentação de trens e informações de passageiros, que até agora tem sido realizada em locais separados pela SNCF (de Saint-Lazare) e pela RATP (de Vincennes), e de acordo com suas respectivas áreas de operação. Operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, melhorará a coordenação e os tempos de reação dos dois operadores em caso de incidente, beneficiando uma oferta confiável e informações mais qualitativas para os passageiros.Todos esses objetivos contribuirão parauma melhor pontualidade do RER A, estabelecido em 90% em 2018, após um aumento de quase 4 pontos em um ano (desde 2017). Essa melhoria nas operações e na informação aos passageiros deve beneficiar em particular os ramais Poissy e Cergy do RER A, bem como o ramal Cergy da linha L, que utilizam a mesma infraestrutura.
Melhoria da informação aos passageiros e da operação do RER A e da linha L em seu ramal Paris Saint Lazare – Cergy
Para isso, 4 agentes da SNCF Mobilités e da SNCF Réseau responsáveis pelo tráfego, operações e parte da informação de passageiros juntaram-se aos 16 agentes da RATP já presentes em Vincennes desde sábado, 2 de março. Esse sistema será concluído após o verão, quando todos os elementos de sinalização do ramal de Cergy estarão conectados ao centro de comando de Vincennes. Esta última etapa, programada para o final de agosto de 2019, completará a cadeia de comando da CCU e completará o processo de unificação da linha. A integração de um controle remoto das instalações da Cergy a mais de 40 km de Vincennes é uma novidade técnica sem precedentes na Île-de-France, permitindo que o RER A tenha uma CCU ainda mais integrada do que aquela que já existe na linha B em Denfert-Rochereau desde 2015.
Uma linha modernizada
Mudanças importantes já foram implementadas como parte da modernização do RER A:
- 140 novos trens de dois andares foram implantados;
- A renovação do 43 MI2N será realizada em 2019 para melhorar o conforto dos passageiros
- A renovação das vias continua (30 km de trilhos são renovados a cada ano)
- O sistema de piloto automático, atualmente em vigor entre Nanterre-Préfecture, Val-de-Fontenay e Fontenay-sous-Bois, será estendido para Noisy Champs
- Brigadas adicionais de detecção canina foram enviadas para acelerar o gerenciamento de pacotes suspeitos
As figuras-chave do RER A
• Até 1,3 milhão de viagens por dia
• 5 filiais atendidas (Cergy-le-Haut, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Boissy – Saint-Léger e Marne-la-Vallée – Chessy.
• 7 departamentos e 41 municípios atravessaram
• 46 estações
• Mais de 108 km de trilhos
• 635 partidas de trem todos os dias
• 2.500 pessoas trabalham no RER A (motoristas, reguladores, agentes da estação, etc.)
• Nova oferta implementada no RER A e linha L / Ramal Cergy desde o serviço anual de 2018:
– 90% de pontualidade em 2018, ou seja, 3,7 pontos a mais do que em 2017;
– 80% na filial da Cergy, ou seja, 9,3 pontos a mais do que em 2017.
