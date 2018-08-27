RER Um verão funciona: a linha está sendo modernizada
Trabalhe por uma linha mais eficiente
No total, mais de 2,2 km de pistas foram renovadas este ano. 4 novos interruptores também foram instalados e 2 foram substituídos. No site, 400 pessoas se revezavam, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Essa mobilização é necessária para fortalecer o desempenho do RER A.
De fato, a renovação dos trilhos e do lastro garante melhor confiabilidade, disponibilidade ideal de infraestrutura e mais segurança em uma linha com 308 milhões de passageiros por ano, tornando-a a mais movimentada da Europa.
2018 marca um marco importante nas obras de verão na RER A: de 2019 até 2021, a obra não exigirá mais o fechamento total da linha. Esse trabalho será realizado durante interrupções parciais do tráfego programadas à noite e nos fins de semana.
Para lembrar, mais de 1000 agentes foram destacados no campo para informar e orientar os viajantes durante o fechamento deste ano. Para reduzir ao máximo o impacto desse trabalho sobre os passageiros, 8 linhas e metrô, 5 linhas de ônibus e 2 linhas de bonde foram reforçadas. Por fim, também foi criado um trajeto entre Charles de Gaulle – Etoile e La Défense.
Você pode visitar o site da RATP para saber mais sobre o trabalho de verão no RER A.
Uma linha modernizada
Este trabalho de verão é apenas parte dos muitos investimentos feitos pela Île-de-France Mobilités para tornar o RER A mais confiável e modernizado. Desde 2017, vários desenvolvimentos possibilitaram lidar com o aumento de 20% no número de passageiros nesta linha em 10 anos.
Infográfico: Île-de-France mobilités, SNCF, investimento RATP para tornar o trem A mais confiável. Dezembro de 2017, implementação de uma nova oferta. 2018, entrada em funcionamento do controle automático de trens. Dezembro de 2018, comissionamento de um comando unificado SNCF-RATP
Dois grandes desenvolvimentos já foram implementados como parte da modernização da linha:
- a entrada em funcionamento de trens de dois andares, para maior capacidade e conforto
- a implantação de controle automático na seção central da linha, para melhorar a velocidade e a confiabilidade.
Grandes obras ainda estão planejadas, como a criação de um comando unificado SNCF-RATP e o desenvolvimento de pontos de retorno para trens para promover o fluxo de tráfego na linha.
Além disso, a renovação dos 43 trens MI2N começará em 2020 e será concluída no ano seguinte, para padronizar o nível de conforto da linha.
Para saber mais sobre os investimentos feitos pela Île-de-France Mobilités, acesse aqui.