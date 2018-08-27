RER Um verão funciona: a linha está sendo modernizada

2018 marca um marco importante nas obras de verão na RER A: de 2019 até 2021, a obra não exigirá mais o fechamento total da linha. Esse trabalho será realizado durante interrupções parciais do tráfego programadas à noite e nos fins de semana.

Para lembrar, mais de 1000 agentes foram destacados no campo para informar e orientar os viajantes durante o fechamento deste ano. Para reduzir ao máximo o impacto desse trabalho sobre os passageiros, 8 linhas e metrô, 5 linhas de ônibus e 2 linhas de bonde foram reforçadas. Por fim, também foi criado um trajeto entre Charles de Gaulle – Etoile e La Défense.

Você pode visitar o site da RATP para saber mais sobre o trabalho de verão no RER A.