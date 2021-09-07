RER B, uma nova oferta para mais robustez

Um novo horário para o sul da linha

Essa nova oferta é resultado de uma consulta realizada desde 2019 com autoridades eleitas e associações de passageiros no sul da linha B do RER.

Diante de uma situação particularmente difícil, e enquanto aguardávamos a continuação do programa de investimentos em infraestrutura e a chegada de novos trens em 2025, foi necessária uma ação imediata.

Essa nova oferta é uma delas.

Objetivos: adaptar-se às mudanças na frequência e melhorar a robustez

As mudanças devem permitir adaptar a oferta às mudanças na demanda observadas ao sul da linha.

Durante os horários de pico, as novas paradas possibilitam melhor distribuir passageiros entre as missões para limitar a sobrecarga de certos trens, adaptar o serviço em estações que tiveram fortes mudanças na frequência e homogeneizar o tempo de espera entre os trens.

Com esses ajustes, a linha se tornará mais robusta, o que terá o efeito de limitar atrasos nos trens e medidas de regulamentação de tráfego após pequenos perigos e incidentes.

A nova oferta também possibilita responder ao desejo por um serviço melhor ao final da noite, expresso pelos passageiros e seus representantes.