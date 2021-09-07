RER B, uma nova oferta para mais robustez
Um novo horário para o sul da linha
Essa nova oferta é resultado de uma consulta realizada desde 2019 com autoridades eleitas e associações de passageiros no sul da linha B do RER.
Diante de uma situação particularmente difícil, e enquanto aguardávamos a continuação do programa de investimentos em infraestrutura e a chegada de novos trens em 2025, foi necessária uma ação imediata.
Essa nova oferta é uma delas.
Objetivos: adaptar-se às mudanças na frequência e melhorar a robustez
As mudanças devem permitir adaptar a oferta às mudanças na demanda observadas ao sul da linha.
Durante os horários de pico, as novas paradas possibilitam melhor distribuir passageiros entre as missões para limitar a sobrecarga de certos trens, adaptar o serviço em estações que tiveram fortes mudanças na frequência e homogeneizar o tempo de espera entre os trens.
Com esses ajustes, a linha se tornará mais robusta, o que terá o efeito de limitar atrasos nos trens e medidas de regulamentação de tráfego após pequenos perigos e incidentes.
A nova oferta também possibilita responder ao desejo por um serviço melhor ao final da noite, expresso pelos passageiros e seus representantes.
A nova oferta em detalhes
Um novo serviço durante os horários de pico
Todos os trens serão omnibus entre as estações de Bourg-la-Reine e Cité Universitaire.
Isso se traduz em mais paradas de estações de:
- Gentilly e Laplace: 20 trens por hora comparado aos 15 anteriores
- Arcueil-Cachan e Bagneux : 20 trens por hora comparado aos 10 anteriores
O serviço também será reforçado nas estações de:
- La Croix de Berny: 15 trens por hora comparado aos 10 anteriores
- Palaiseau e o Guichet: 10 trens por hora comparado aos 5 anteriores
Uma extensão do período de pico, na direção do "contraponto"
- pela manhã, na direção Paris -> Sul: serviço de pico até 09:00, em vez das 08:30 anteriormente
- à noite, na direção > sul de Paris: serviço no pico a partir das 17h40, em vez das 18h10 antes
Ao final da noite, 10 trens foram estendidos mais ao sul: + frequência, + assentos livres
Essa medida se traduz em:
- de Paris para Massy: uma extensão do serviço fora do horário de pico, incluindo 2 trens a cada 15 minutos, até as 22h40 em vez das 21h40 antes, antes de mudar para o horário noturno (1 trem a cada 15 minutos)
- para Saint-Rémy-lès-Chevreuse: 1 trem a cada 15 minutos até 23h50, em vez das 21h50 antes
E nos fins de semana?
Resultado da consulta e proposta em prévia no final de agosto de 2020, a implementação de trens longos até o fim do serviço aos sábados à noite e domingo à noite é permanente. Essa medida se soma às noites de sexta-feira, que estão em vigor desde janeiro de 2019.
Resultado: + assentos grátis para + conforto.