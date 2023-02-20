ACORDO: os primeiros testes começam nas linhas E e D
Um trem RER NG sendo testado
Resumo da implantação do novo RER nas linhas E e D
Primeiros testes noturnos na linha E em fevereiro
Na noite de 18 para 19 de fevereiro, a RER NG iniciará os primeiros testes de plataforma na linha E. Os primeiros testes ocorrerão inicialmente em cinco plataformas na Gare de l'Est e durarão até outubro de 2023. Testes no cais possibilitam verificar:
- O funcionamento adequado das câmeras
- O funcionamento adequado das frestas do sótão para PRM (pessoas com mobilidade reduzida)
- Abrindo do lado direito das portas para as plataformas e não para os trilhos
- A posição correta das placas de pare
Os testes diurnos começarão na primavera de 2023 na linha D
Na primavera de 2023, é a vez da linha D receber os primeiros trens RER NG para testes de integração e treinamento de funcionários, neste horário durante o dia. Esses testes durarão nove meses, durante os quais trens circularãono trecho Paris <> Combes-la-Ville.
Esses trens RER NG operarão em condições reais, sem passageiros a bordo, no meio dos trens atuais. Para evitar que passageiros embarquem nos trens, adesivos colados nas janelas e mensagens sonoras serão colocados para informação!
Quantos trens NG do RER existem na rede Île-de-France Mobilités?
No total, 255 trens NG do RER serão encomendados para equipar as linhas E e D do REVER. Os trens são divididos em duas categorias:
- 130 trens de 7 carros para a linha D, que também serão equipados, a longo prazo, com 18 trens Regio 2N.
- e 125 trens mais curtos (com 6 carros) planejados para a linha E
Os passageiros das linhas E poderão embarcar em um trem pela primeira vez em outubro de 2023 (sujeito à aceitação pelas autoridades competentes), após um período de testes e aprovações, o que é essencial para a segurança de todos. Para a D, o primeiro tráfego comercial será no final do primeiro semestre de 2024.
Reta final do NG do RER: contamos tudo!
Fevereiro de 2023: iniciam os testes noturnos no RER E. Maio de 2023: primeiros testes diurnos sem passageiros a bordo no RER D. Outubro de 2023: entrada gradual em serviço para passageiros no RER E. 2º trimestre de 2024: os primeiros trens RER NG chegam para passageiros do RER D. Objetivo: 255 trens equiparão as linhas RER E e RER D.
A RER NG, a personificação do futuro do transporte desejado pela Île-de-France Mobilités
A RER NG, junto com a Francilien, a Regio 2N e a MI20, incorporam o esforço de modernização e a política ambiciosa adotada pela Île-de-France Mobilités para desenvolver sua rede rumo a maior conforto, regularidade e acessibilidade.
Os RER NG (para Nova Geração) são projetados em total conformidade com as mais recentes regulamentações europeias de acessibilidade. Eles também foram projetados para proporcionar maior conforto a todos os passageiros (luz natural de LED para leitura ou trabalho, 300 portas USB no trem para carregar seus dispositivos, diferentes configurações para diferentes comprimentos de viagem, aquecimento por piso e ar-condicionado no verão).