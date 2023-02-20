ACORDO: os primeiros testes começam nas linhas E e D

Resumo da implantação do novo RER nas linhas E e D

Primeiros testes noturnos na linha E em fevereiro

Na noite de 18 para 19 de fevereiro, a RER NG iniciará os primeiros testes de plataforma na linha E. Os primeiros testes ocorrerão inicialmente em cinco plataformas na Gare de l'Est e durarão até outubro de 2023. Testes no cais possibilitam verificar:

O funcionamento adequado das câmeras

O funcionamento adequado das frestas do sótão para PRM (pessoas com mobilidade reduzida)

Abrindo do lado direito das portas para as plataformas e não para os trilhos

A posição correta das placas de pare

Os testes diurnos começarão na primavera de 2023 na linha D

Na primavera de 2023, é a vez da linha D receber os primeiros trens RER NG para testes de integração e treinamento de funcionários, neste horário durante o dia. Esses testes durarão nove meses, durante os quais trens circularãono trecho Paris <> Combes-la-Ville.

Esses trens RER NG operarão em condições reais, sem passageiros a bordo, no meio dos trens atuais. Para evitar que passageiros embarquem nos trens, adesivos colados nas janelas e mensagens sonoras serão colocados para informação!