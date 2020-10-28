Como faço para suspender meu passe anual Navigo?

Você quer suspender seu preço anual Navigo ou Navigo Anual para Idosos? Acesse a internet para iniciar seu pedido de suspensão.

Você terá então até o dia 4 do mês atual, às 23h59, para atualizar seu passe no seu telefone pelo aplicativo Île-de-France Mobilités, pelos de varejistas oficiais ou em uma máquina da RATP ou Transilien SNCF, a fim de finalizar sua suspensão já iniciada na Internet.

Você também pode ir à agência de vendas das companhias, a certos balcões da RATP ou ao escritório de bilhetes da Navigo SNCF Services para suspender seu passe diretamente. Explicações.