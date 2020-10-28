Como faço para suspender meu passe anual Navigo?
Você quer suspender seu preço anual Navigo ou Navigo Anual para Idosos? Acesse a internet para iniciar seu pedido de suspensão.
Você terá então até o dia 4 do mês atual, às 23h59, para atualizar seu passe no seu telefone pelo aplicativo Île-de-France Mobilités, pelos de varejistas oficiais ou em uma máquina da RATP ou Transilien SNCF, a fim de finalizar sua suspensão já iniciada na Internet.
Você também pode ir à agência de vendas das companhias, a certos balcões da RATP ou ao escritório de bilhetes da Navigo SNCF Services para suspender seu passe diretamente. Explicações.
Como faço para mudar meus contratos no meu passe Navigo?
Você tem duas opções:
1. Pela internet com atualização automática ou no celular:
- Vá ao site iledefrance-mobilites.fr, acesse minha conta para modificar (suspender, retomar ou modificar seu perfil).
- Depois que a mudança for feita, atualize seu passe Navigo:
- Diretamente no seu celular pelo seu app de mobilidade habitual,
- nas máquinas de venda automática,
- Ou em um ponto de venda de transportadora.
2. Fisicamente:
- Vá aos balcões da RATP ou aos balcões de atendimento Navigo da SNCF.
Informações importantes
No caso específico de suspensão :
- Se você suspender seu plano antes do dia 15 do mês, não será cobrado.
- Após o dia 15, você será debitado, mas automaticamente reembolsado em poucos dias.
Você pode reativar seu passe a qualquer momento.
Mais informações sobre: www.iledefrance-mobilites.fr
Suspender meu passe pela Internet, com uma atualização em uma máquina ou no celular
- Vá para seu My Space > My Navigo ;
- Selecione o contrato que deseja suspender;
- Clique em "Suspender ou terminar", depois em "Suspender";
- Selecione a data desejada para o início da suspensão (no mês seguinte ou no mês seguinte) clicando em um dos dois botões que indicam as datas, preencha suas informações pessoais se necessário, marque a caixa comprovando que a consideração do seu pedido de suspensão só será válida após a atualização do seu passe na solicitação da Île-de-France Mobilités, os de revendedores oficiais , em um ponto de venda ou em uma máquina SNCF RATP ou Transilien para que o botão "Validar" não fique mais acinzentado, então validar;
- Tenha cuidado, certifique-se de verificar se a data de início da suspensão escolhida é a desejada;
- Espere 48 horas após validar sua inscrição online;
- Atualize seu passe para que a suspensão entre em vigor:
- Seja no aplicativo móvel IDF Mobilités ou nos dos revendedores oficiais (disponíveis na Apple Store ou Play Store):
1 - No menu "Comprar", selecione a seção "No meu passe Navigo",
2 - Siga as instruções na tela para atualizar seu passe.
- Seja em uma máquina SNCF RATP ou Transilien
Cuidado
A data em que seu passe for atualizado validará o início efetivo da suspensão. Assim, a suspensão do mês M+1 é possível da internet até o último dia do mês atual. Uma atualização do passe é absolutamente necessária, de dois dias após o envio da inscrição pela internet até o dia 4 do mês M+1.
Fisicamente, na estação
Com um agente, indo às agências de vendas das seguradoras, a alguns contadores da RATP ou aos balcões de serviços da Navigo SNCF, até o último dia do mês atual para uma suspensão no mês seguinte.
Você atualizou seu passe em uma máquina de ingressos para finalizar sua suspensão, mas a menção "passe a ser atualizado" ainda aparece no seu espaço pessoal?
Nesse caso, sua suspensão é levada em consideração. Um período de tempo é necessário antes que as informações sejam exibidas no seu espaço pessoal.
E para os outros pacotes, Mês Navigo, imagine o passe R, passe Amethyst, Mês/semana do Navigo – Mês da Solidariedade/semana?
Planos Mensais/Semanais
Pacotes mensais/semanais não podem ser encerrados, suspensos ou adiados, exceto em certos casos especiais:
- Os passes adquiridos antecipadamente antes do início do mês podem ser cancelados até o dia anterior ao início da validade do passe, somente no guichê de bilhetes, no balcão e no balcão do Service Navigo. Eles são então reembolsados pelo atendimento ao cliente da RATP ou SNCF, enviando a comprovante de cancelamento fornecida pelo guichê/balcão/balcão de atendimento.
- Os passes não utilizados do Mês Navigo e da Semana Navigo podem ser reembolsados total ou parcialmente em certos casos (demissão, mudança imposta de local de trabalho, etc.).
- Você já comprou seu passe Navigo Month ou Week no seu smartphone e gostaria de receber um reembolso? Nesse caso, você pode enviar sua solicitação na seção "entre em contato conosco" da solicitação Vianavigo.
Navigo: imagine o passe R
Como o pacote Imagine R é assinado para um ano letivo inteiro, não é possível suspendê-lo. Uma rescisão pode ser proposta se atender aos critérios específicos estabelecidos na GTCSU.
Pacote Ametista
Distribuído pelos Departamentos por um período de um ano, não é possível suspender um pacote Amethyst, mas o cancelamento é possível. Nesse caso, você deve entrar em contato com seu Departamento para saber as condições exatas para cancelar seu pacote Amethyst.
Quero reativar meu plano, o que devo fazer?
Quando você quiser fazer uma troca do seu plano, o procedimento será semelhante.
Você será capaz de:
- Online, do seu espaço pessoal, sem esquecer de atualizar seu passe em um ponto de venda
- em uma máquina SNCF RATP ou Transilien
- ou indo diretamente à agência de vendas das transportadoras, a certos balcões da RATP ou ao Escritório de Bilhetes de Serviços Navigo SNCF.
Você já foi amostrado apesar da suspensão?
Os débitos diretos visíveis na sua conta bancária por volta do dia 5 do mês são iniciados no meio do mês anterior. Em caso de suspensão na segunda metade do mês, essa dedução será feita.
Esse valor será automaticamente reembolsado para você:
- por transferência bancária, se o pagamento foi feito por débito direto,
- por carta de cheque, caso o pacote tenha sido pago em dinheiro
- ou no seu cartão de crédito se o pacote foi pago em dinheiro e você fez um pagamento por cartão de crédito nos Serviços Online nos 11 meses anteriores por um valor maior ou igual ao valor do reembolso.
Como lembrete
O passe anual Navigo pode ser suspenso por um período máximo de 12 meses. Após esse período, será automaticamente encerrado.
O cancelamento dos passes Navigo Annual e Navigo Annual Senior Pricing também é possível online, no seu espaço pessoal ou na agência de vendas das operadoras, em certos balcões RATP ou nos balcões de serviços Navigo SNCF.