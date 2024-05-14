O que é Tradivia?

Tradivia (de Trad-uction- of Passenger Information by Artificial Intelligence) é um sistema de tradução automática. Isso significa que, instantaneamente, a ferramenta é capaz de traduzir para 17 idiomas :

um texto em língua estrangeira ,

, fala em texto em outro idioma (um recurso interessante em particular para melhorar a acessibilidade de informações para passageiros com deficiência auditiva),

(um recurso interessante em particular para melhorar a acessibilidade de informações para passageiros com deficiência auditiva), uma fala em uma voz em outra língua ,

, Anúncios de áudio em caso de situações disruptivas ou obras na estrada . Este recurso está disponível apenas nos 6 idiomas oficiais dos Jogos de Paris 2024: inglês, alemão, espanhol, italiano, mandarim e árabe,

. Este recurso está disponível apenas nos 6 idiomas oficiais dos Jogos de Paris 2024: inglês, alemão, espanhol, italiano, mandarim e árabe, informações textuais nos espaços de mídia digital , bem como nastelas de informações do metrô e do RER A e B.

O Tradivia será implantado para 3.300 agentes em tablets dedicados durante todo o período da competição e beneficiará, após o fim dos Jogos de Paris 2024, os 50 milhões de turistas anuais que visitam Paris e sua região a cada ano.

Em quais linhas a ferramenta Tradivia estará disponível?

Após um experimento inicial nas linhas 1 e 14 e no RER B, a Tradivia será gradualmente implantada em todas as linhas do metrô, no RER A e B e nos bondes T3a e T3b entre agora e o início dos Jogos de Paris 2024.

Até o final de 2024, todas as linhas de bonde também estarão equipadas.