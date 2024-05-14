Tradivia: inteligência artificial a serviço da informação de passageiros no transporte público na região da Île-de-France

© Sylvain HOMO

Neste verão, a Île-de-France sediará os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.

Um evento internacional durante o qual milhões de espectadores, de todo o mundo e falando diferentes idiomas, usarão transporte público para se locomover e aproveitar a competição.

Esta é uma situação excepcional, durante a qual uma boa comunicação entre turistas e os 3.300 agentes da RATP presentes nas estações será crucial para facilitar suas viagens e melhorar sua experiência.

Tradivia, uma nova ferramenta de tradução instantânea para otimizar a informação dos passageiros no transporte em Île-de-France

Para garantir um fluxo fluido de informações e garantir a experiência de milhões de turistas estrangeiros no transporte público, a Île-de-France Mobilités investiu €2 milhões na implantação do Tradivia: um sistema de tradução instantânea desenvolvido pela RATP e movido por inteligência artificial.

O que é Tradivia?

Tradivia (de Trad-uction- of Passenger Information by Artificial Intelligence) é um sistema de tradução automática. Isso significa que, instantaneamente, a ferramenta é capaz de traduzir para 17 idiomas :

  • um texto em língua estrangeira,
  • fala em texto em outro idioma (um recurso interessante em particular para melhorar a acessibilidade de informações para passageiros com deficiência auditiva),
  • uma fala em uma voz em outra língua,
  • Anúncios de áudio em caso de situações disruptivas ou obras na estrada. Este recurso está disponível apenas nos 6 idiomas oficiais dos Jogos de Paris 2024: inglês, alemão, espanhol, italiano, mandarim e árabe,
  • informações textuais nos espaços de mídia digital , bem como nastelas de informações do metrô e do RER A e B.

O Tradivia será implantado para 3.300 agentes em tablets dedicados durante todo o período da competição e beneficiará, após o fim dos Jogos de Paris 2024, os 50 milhões de turistas anuais que visitam Paris e sua região a cada ano.

Em quais linhas a ferramenta Tradivia estará disponível?

Após um experimento inicial nas linhas 1 e 14 e no RER B, a Tradivia será gradualmente implantada em todas as linhas do metrô, no RER A e B e nos bondes T3a e T3b entre agora e o início dos Jogos de Paris 2024.

Até o final de 2024, todas as linhas de bonde também estarão equipadas.

© William BEAUCARDET - Ile-de-France Mobilités

Quais idiomas poderão ser traduzidos pela Tradivia?

A Tradivia permitirá comunicação em 17 idiomas, incluindo:

  • Alemão
  • Inglês (Estados Unidos)
  • Inglês (Reino Unido)
  • Árabe Literário
  • Chinês (mandarim simplificado)
  • Coreano
  • Espanhol
  • Francês (Modo de Acessibilidade)
  • Hindi
  • Italiano
  • Japonês
  • Holandês
  • Português
  • Romeno
  • Russo
  • Turco
  • Ucraniano

Por que a Tradivia não está disponível em toda a rede de transporte público da região de Paris?

Além dos 3.300 agentes equipados com tablets, está em andamento um estudo para instalar a ferramenta de tradução nos telefones profissionais de todos os outros agentes da rede (bus, RER, etc.).

Transport Public Paris 2024, o aplicativo multilíngue para baixar para todas as suas viagens

Você sabia? Um aplicativo dedicado ao transporte público durante os Jogos de Paris 2024 é excelente e já está disponível para download no Android e Apple.

O aplicativo Paris 2024 Public Transport está disponível em inglês, alemão, espanhol, italiano, português e francês.

Qual é o propósito do aplicativo de Transporte Público de Paris 2024?

  • Receba informações de tráfego em tempo real,
  • Consulte os mapas de acesso aos diversos locais de competição e celebração,
  • Aproveite um planejador de rotas que integra recomendações oficiais para suas viagens durante o período dos Jogos de Paris 2024 (essas são as "Paris 2024 Journeys" reconhecíveis pela cor rosa no app)
  • Compre o ingresso recomendado para espectadores, o passe Paris 2024.