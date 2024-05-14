Tradivia: inteligência artificial a serviço da informação de passageiros no transporte público na região da Île-de-France
Neste verão, a Île-de-France sediará os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024.
Um evento internacional durante o qual milhões de espectadores, de todo o mundo e falando diferentes idiomas, usarão transporte público para se locomover e aproveitar a competição.
Esta é uma situação excepcional, durante a qual uma boa comunicação entre turistas e os 3.300 agentes da RATP presentes nas estações será crucial para facilitar suas viagens e melhorar sua experiência.
Tradivia, uma nova ferramenta de tradução instantânea para otimizar a informação dos passageiros no transporte em Île-de-France
Para garantir um fluxo fluido de informações e garantir a experiência de milhões de turistas estrangeiros no transporte público, a Île-de-France Mobilités investiu €2 milhões na implantação do Tradivia: um sistema de tradução instantânea desenvolvido pela RATP e movido por inteligência artificial.
O que é Tradivia?
Tradivia (de Trad-uction- of Passenger Information by Artificial Intelligence) é um sistema de tradução automática. Isso significa que, instantaneamente, a ferramenta é capaz de traduzir para 17 idiomas :
- um texto em língua estrangeira,
- fala em texto em outro idioma (um recurso interessante em particular para melhorar a acessibilidade de informações para passageiros com deficiência auditiva),
- uma fala em uma voz em outra língua,
- Anúncios de áudio em caso de situações disruptivas ou obras na estrada. Este recurso está disponível apenas nos 6 idiomas oficiais dos Jogos de Paris 2024: inglês, alemão, espanhol, italiano, mandarim e árabe,
- informações textuais nos espaços de mídia digital , bem como nastelas de informações do metrô e do RER A e B.
O Tradivia será implantado para 3.300 agentes em tablets dedicados durante todo o período da competição e beneficiará, após o fim dos Jogos de Paris 2024, os 50 milhões de turistas anuais que visitam Paris e sua região a cada ano.
Em quais linhas a ferramenta Tradivia estará disponível?
Após um experimento inicial nas linhas 1 e 14 e no RER B, a Tradivia será gradualmente implantada em todas as linhas do metrô, no RER A e B e nos bondes T3a e T3b entre agora e o início dos Jogos de Paris 2024.
Até o final de 2024, todas as linhas de bonde também estarão equipadas.
Quais idiomas poderão ser traduzidos pela Tradivia?
A Tradivia permitirá comunicação em 17 idiomas, incluindo:
- Alemão
- Inglês (Estados Unidos)
- Inglês (Reino Unido)
- Árabe Literário
- Chinês (mandarim simplificado)
- Coreano
- Espanhol
- Francês (Modo de Acessibilidade)
- Hindi
- Italiano
- Japonês
- Holandês
- Português
- Romeno
- Russo
- Turco
- Ucraniano
Por que a Tradivia não está disponível em toda a rede de transporte público da região de Paris?
Além dos 3.300 agentes equipados com tablets, está em andamento um estudo para instalar a ferramenta de tradução nos telefones profissionais de todos os outros agentes da rede (bus, RER, etc.).
Transport Public Paris 2024, o aplicativo multilíngue para baixar para todas as suas viagens
Você sabia? Um aplicativo dedicado ao transporte público durante os Jogos de Paris 2024 é excelente e já está disponível para download no Android e Apple.
O aplicativo Paris 2024 Public Transport está disponível em inglês, alemão, espanhol, italiano, português e francês.
Qual é o propósito do aplicativo de Transporte Público de Paris 2024?
- Receba informações de tráfego em tempo real,
- Consulte os mapas de acesso aos diversos locais de competição e celebração,
- Aproveite um planejador de rotas que integra recomendações oficiais para suas viagens durante o período dos Jogos de Paris 2024 (essas são as "Paris 2024 Journeys" reconhecíveis pela cor rosa no app)
- Compre o ingresso recomendado para espectadores, o passe Paris 2024.