Trabalho de verão 2025: investimentos para simplificar suas viagens

Por que há trabalhos no setor de transporte na Île-de-France neste verão?

O que um metrô a cada 85 segundos na linha 14, um trem novinho em folha no RER E e D, e linhas que se estendem para conectar toda a região têm em comum? Uma passagem obrigatória pela caixa de obras.

Em 2025, €3,7 bilhões foram investidos para modernizar e regenerar o transporte público e atender às necessidades dos passageiros, que são cada vez mais numerosos na região da Île-de-France.

Obras: uma rede modernizada e confiável até 2030

Para limitar o impacto do trabalho na vida diária dos passageiros, enquanto se continua o desenvolvimento do transporte público, estão previstos trabalhos para este verão, principalmente à noite, durante fins de semana prolongados e durante as férias escolares, para aproveitar esses períodos de menor tráfego.

Os 3 objetivos do trabalho de verão

Por trás desse trabalho, três objetivos foram definidos para transformar significativamente o transporte público na região em cinco anos: