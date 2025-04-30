Trabalho de verão 2025: investimentos para simplificar suas viagens
Por que há trabalhos no setor de transporte na Île-de-France neste verão?
O que um metrô a cada 85 segundos na linha 14, um trem novinho em folha no RER E e D, e linhas que se estendem para conectar toda a região têm em comum? Uma passagem obrigatória pela caixa de obras.
Em 2025, €3,7 bilhões foram investidos para modernizar e regenerar o transporte público e atender às necessidades dos passageiros, que são cada vez mais numerosos na região da Île-de-France.
Obras: uma rede modernizada e confiável até 2030
Para limitar o impacto do trabalho na vida diária dos passageiros, enquanto se continua o desenvolvimento do transporte público, estão previstos trabalhos para este verão, principalmente à noite, durante fins de semana prolongados e durante as férias escolares, para aproveitar esses períodos de menor tráfego.
Os 3 objetivos do trabalho de verão
Por trás desse trabalho, três objetivos foram definidos para transformar significativamente o transporte público na região em cinco anos:
- Melhore a pontualidade: É por meio da regeneração e modernização de trilhos, sistemas de sinalização ou centros de controle e manutenção que a pontualidade é efetivamente melhorada. O objetivo? Trens mais regulares, intervalos mais curtos entre duas passagens e a possibilidade de transportar mais pessoas e mais rápido.
- Otimize o conforto: A obra também possibilita a reurbanização das estações, estações e seus arredores, além de adaptar a infraestrutura para acomodar trens, metrôs e bondes novos, modernos e confortáveis em toda a rede.
- Aumente a segurança: Isso inclui a modernização e substituição de infraestrutura envelhecida, mas também a criação de centros de inspeção técnica mais modernos para garantir a manutenção dos trens, bem como dos trilhos.
Minimize o impacto do trabalho no seu trajeto
Durante todo o período de construção do verão, a Île-de-France Mobilités trabalha em estreita colaboração com a RATP e a SNCF para coordenar intervenções e otimizar a implementação de rotas alternativas, reforços temporários de linhas e ônibus substitutos, quando não é possível nenhuma rota alternativa.
Trabalho de verão, mantemos você informado em tempo real
Informações sobre os passageiros estarão disponíveis nas estações para mantê-los informados.
Confie no seu aplicativo
Encontre todas as informações sobre as obras no aplicativo Île-de-France Mobilités ou no Bonjour RATP e SNCF Connect.
Planeje suas viagens como de costume, as rotas são atualizadas em tempo real conforme o planejamento.
Summer Works 2025: descubra as novas funcionalidades que vão transformar sua viagem
O RER B recebe uma repaginada
Diga adeus aos antigos trens RER B. Trabalhos estão em andamento para acomodar um trem novinho (o MI20) até 2027. Este novo trem com ar-condicionado será equipado com tomadas USB e tornará as viagens mais agradáveis, com 30% mais espaço a bordo.
Outra boa notícia é que estão em andamento trabalhos para renovar os trilhos. O objetivo? Reduza incidentes e panes, que atualmente causam 15% dos atrasos.
O metrô do futuro se prepara para sua chegada à linha 10
Trens de metrô de nova geração estarão disponíveis em 8 linhas na Île-de-France até 2033 (linhas 3, 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 e 13). Começando pela linha 10, no final de 2025. Uma chegada esperada, que melhorará o tráfego e o conforto, após o trabalho para adaptar a infraestrutura, plataformas e trilhos.
O RER C moderniza seu sistema de sinalização
Na linha C, 40% dos incidentes são devido ao envelhecimento dos sistemas de sinalização. Neste verão, serão realizados trabalhos para modernizar esses sistemas, melhorar o tráfego e aumentar a frequência entre dois trens durante o horário de pico.
Linhas 15, 16, 17, 18: uma rede metropolitana promete dobrar em 5 anos
Estão em andamento trabalhos para preparar a interconexão das futuras linhas 15, 16, 17 e 18 com a rede existente (80% das estações serão conectadas à rede existente de metrô, RER, transilien e bondes). Linhas que formarão um anel viário automático real para viajar de subúrbio em subúrbio sem passar por Paris.
Neste verão, serão realizadas obras, especialmente entre Issy-les-Moulineaux e Arcueil, para oferecer conexões suaves assim que a linha 15 sul for inaugurada no final de 2026.