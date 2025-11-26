Trabalho em grande escala em 2026 para uma rede mais moderna e confortável

Quais linhas serão mais impactadas por grandes obras em 2026?

No Metrô

Linhas 8 e 13 : Adaptação da infraestrutura para a chegada do novo metrô (o MF19)

: Adaptação da infraestrutura para a chegada do novo metrô (o MF19) Linhas 4 e 12 : Modernização e automação adicional

: Modernização e automação adicional Linha 13 : Trabalho preparatório para sua automação

Impacto nas linhas em questão?

Estações fechadas, cortes à noite e fins de semana ou redução de frequência.

No RER

Modernização das linhas B, D e E para acomodar os novos trens RER NG e MI20

para acomodar os novos trens RER NG e MI20 RER B e D : Preparação para a chegada do sistema NExTEO (uma ferramenta de piloto automático) para melhorar o desempenho e a eficiência nas linhas

: Preparação para a chegada do sistema NExTEO (uma ferramenta de piloto automático) para melhorar o desempenho e a eficiência nas linhas RER C : Trabalho de modernização e renovação

Impacto nas linhas em questão?

Fechamento de algumas estações, fechamento de trechos ou interrupção do tráfego.

Nas linhas de trem

Linha H : substituição da ponte ferroviária de Gavignot, cuja infraestrutura está envelhecida

: substituição da ponte ferroviária de Gavignot, cuja infraestrutura está envelhecida Linha P: modernização iluminada para melhorar a pontualidade

Impacto nas linhas em questão?

Interrupção do trânsito durante as semanas de trabalho.