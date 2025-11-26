Trabalho em grande escala em 2026 para uma rede mais moderna e confortável

Bonde T13 Fase 1. Obras Saint-Germain-en-Laye, Avenue des Loges
Por que trabalhar com transporte em 2026?

  • Modernização de infraestrutura que às vezes tem cem anos
  • Preparando a chegada de novos trens e metrôs (MF19, MI20, RER NG)
  • Torne a rede mais confiável para reduzir falhas e atrasos
  • Antecipando a chegada de novas linhas de metrô (15, 16, 17 e 18)
  • Melhorando a confiabilidade, segurança e conforto

Você sabia?

€3,8 bilhões serão investidos em 2026 para regenerar e modernizar a rede da Île-de-France!

Quais linhas serão mais impactadas por grandes obras em 2026?

No Metrô

  • Linhas 8 e 13 : Adaptação da infraestrutura para a chegada do novo metrô (o MF19)
  • Linhas 4 e 12 : Modernização e automação adicional
  • Linha 13 : Trabalho preparatório para sua automação

Impacto nas linhas em questão?

Estações fechadas, cortes à noite e fins de semana ou redução de frequência.

No RER

  • Modernização das linhas B, D e E para acomodar os novos trens RER NG e MI20
  • RER B e D : Preparação para a chegada do sistema NExTEO (uma ferramenta de piloto automático) para melhorar o desempenho e a eficiência nas linhas
  • RER C : Trabalho de modernização e renovação

Impacto nas linhas em questão?

Fechamento de algumas estações, fechamento de trechos ou interrupção do tráfego.

Nas linhas de trem

  • Linha H : substituição da ponte ferroviária de Gavignot, cuja infraestrutura está envelhecida
  • Linha P: modernização iluminada para melhorar a pontualidade

Impacto nas linhas em questão?

Interrupção do trânsito durante as semanas de trabalho.

Primavera-Verão 2026: grandes fechamentos a serem antecipados

Companheiros no local da C1 Cable, estação Limeil-Brévannes
Companheiros no local da C1 Cable, estação Limeil-Brévannes

Fique ligado: informações adicionais serão fornecidas aos viajantes na primavera de 2026

O verão de 2026 concentrará projetos de estruturação, envolvendo interrupções que variam de 2 a 6 semanas em certas linhas.

Informações detalhadas sobre interrupções, desvios, ônibus substitutos e rotas a serem preferidas serão compartilhadas na primavera de 2026 através de: as diversas contas de linhas, operadores e nas redes Île-de-France Mobilités.

Planeje com antecedência

Embora soluções alternativas sejam oferecidas durante todo o trabalho, preveja suas viagens de verão: datas de férias, teletrabalho, alternativas de transporte, etc.

O aplicativo Île-de-France Mobilités

Diariamente, verifique a situação do tráfego em tempo real e calcule suas rotas de acordo com o que funciona com o aplicativo.