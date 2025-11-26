Trabalho em grande escala em 2026 para uma rede mais moderna e confortável
Por que trabalhar com transporte em 2026?
- Modernização de infraestrutura que às vezes tem cem anos
- Preparando a chegada de novos trens e metrôs (MF19, MI20, RER NG)
- Torne a rede mais confiável para reduzir falhas e atrasos
- Antecipando a chegada de novas linhas de metrô (15, 16, 17 e 18)
- Melhorando a confiabilidade, segurança e conforto
Você sabia?
€3,8 bilhões serão investidos em 2026 para regenerar e modernizar a rede da Île-de-France!
Quais linhas serão mais impactadas por grandes obras em 2026?
No Metrô
- Linhas 8 e 13 : Adaptação da infraestrutura para a chegada do novo metrô (o MF19)
- Linhas 4 e 12 : Modernização e automação adicional
- Linha 13 : Trabalho preparatório para sua automação
Impacto nas linhas em questão?
Estações fechadas, cortes à noite e fins de semana ou redução de frequência.
No RER
- Modernização das linhas B, D e E para acomodar os novos trens RER NG e MI20
- RER B e D : Preparação para a chegada do sistema NExTEO (uma ferramenta de piloto automático) para melhorar o desempenho e a eficiência nas linhas
- RER C : Trabalho de modernização e renovação
Impacto nas linhas em questão?
Fechamento de algumas estações, fechamento de trechos ou interrupção do tráfego.
Nas linhas de trem
- Linha H : substituição da ponte ferroviária de Gavignot, cuja infraestrutura está envelhecida
- Linha P: modernização iluminada para melhorar a pontualidade
Impacto nas linhas em questão?
Interrupção do trânsito durante as semanas de trabalho.
Primavera-Verão 2026: grandes fechamentos a serem antecipados
Companheiros no local da C1 Cable, estação Limeil-Brévannes
Fique ligado: informações adicionais serão fornecidas aos viajantes na primavera de 2026
O verão de 2026 concentrará projetos de estruturação, envolvendo interrupções que variam de 2 a 6 semanas em certas linhas.
Informações detalhadas sobre interrupções, desvios, ônibus substitutos e rotas a serem preferidas serão compartilhadas na primavera de 2026 através de: as diversas contas de linhas, operadores e nas redes Île-de-France Mobilités.
Planeje com antecedência
Embora soluções alternativas sejam oferecidas durante todo o trabalho, preveja suas viagens de verão: datas de férias, teletrabalho, alternativas de transporte, etc.
O aplicativo Île-de-France Mobilités
Diariamente, verifique a situação do tráfego em tempo real e calcule suas rotas de acordo com o que funciona com o aplicativo.