O novo bonde da linha T1 está se preparando para entrar em serviço

Um novo projeto, para um bonde mais atento às necessidades dos passageiros

O que é design? É a forma que escolhemos dar a um objeto (um bonde, por exemplo) para que ele cumpra melhor sua função (transportá-lo confortavelmente diariamente).

E para cumprir essa missão, você precisa se fazer (muitas) perguntas. Quais cores e materiais devo escolher para manter os bancos confortáveis e em boas condições pelo maior tempo possível? Como os espaços podem ser projetados para facilitar a circulação de todos? Onde posicionar e qual a forma que as telas devem ter para que todos os passageiros tenham acesso às informações?

Para entender melhor, aqui estão alguns exemplos da ligação entre o design e o uso do seu transporte, a bordo do TW20: