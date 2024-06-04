O novo bonde da linha T1 está se preparando para entrar em serviço
A chegada do novo bonde à linha T1 está se aproximando! Este bonde moderno e 100% acessível irá gradualmente substituir os antigos bondes da linha de bonde mais antiga da Île-de-France até o final de 2024.
Novidade para a T1, que conecta Asnières-sur-Seine (92) à estação Noisy-le-Sec (93) desde 1992.
É hora dos testes dinâmicos do TW20 em Île-de-France
Talvez você tenha votado para escolher o design dela em 2022? Ou viu o comboio dos primeiros trens chegar à Île-de-France no início dos testes estáticos, em março passado?
Desde junho de 2024, o novo bonde da linha T1 inicia seus testes dinâmicos: uma oportunidade para testar o veículo em condições reais de tráfego na rede Île-de-France, antes de entrar em serviço.
Em que linha estão acontecendo os testes dinâmicos do TW20?
Os testes dinâmicos da TW20 estão ocorrendo no trajeto da linha T1, assim como na linha T8, que atende Seine-Saint-Denis, de Épinay-Orgemont a Saint-Denis.
Qual é o próximo passo antes do TW20 entrar no mercado?
Uma vez concluídos os testes dinâmicos, de desempenho e de compatibilidade com a infraestrutura da rede, o treinamento dos agentes para dirigir o novo bonde terá que ser concluído, o último passo antes da abertura das portas para os passageiros no final de 2024!
Figuras-chave para o novo bonde TW20
- 100% acessível graças a 6 portas duplas de 1,30 metros de largura, espaços reservados e botões de chamada (na frente e traseira do veículo) que permitem a instalação de uma rampa para preencher o espaço entre o bonde e a plataforma
- 20 telas de informações para passageiros em cada trem, com informações áudio e visuais em tempo real
- 32 tomadas USB para conectar durante o trajeto
- Materiais recicláveis 95%
- +15% da capacidade em comparação com o bonde atualmente em circulação
- 100% climatizado para viagens agradáveis, mesmo no verão
- Um trem que pode ser recuperado a 99%
Um novo projeto, para um bonde mais atento às necessidades dos passageiros
O que é design? É a forma que escolhemos dar a um objeto (um bonde, por exemplo) para que ele cumpra melhor sua função (transportá-lo confortavelmente diariamente).
E para cumprir essa missão, você precisa se fazer (muitas) perguntas. Quais cores e materiais devo escolher para manter os bancos confortáveis e em boas condições pelo maior tempo possível? Como os espaços podem ser projetados para facilitar a circulação de todos? Onde posicionar e qual a forma que as telas devem ter para que todos os passageiros tenham acesso às informações?
Para entender melhor, aqui estão alguns exemplos da ligação entre o design e o uso do seu transporte, a bordo do TW20:
- Cada assento tem sua própria cor : a bordo, todos os assentos são cobertos de azul escuro, azul claro e verde, exceto... aquelas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida e usuários de cadeira de rodas, que são vermelhas, para serem identificadas num piscar de olhos
- Uma história de luz : a assinatura luminosa é crucial. Uma sensação de segurança à noite, informações visuais sobre a abertura e fechamento das portas e o desembarque do veículo para pessoas com deficiência visual e auditiva, a impressão de espaço mesmo em períodos movimentados graças às grandes janelas em saca: cada detalhe foi pensado.