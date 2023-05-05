Ciclismo na Île-de-France: nova ajuda e vagas de estacionamento
Há vários anos, a Île-de-France Mobilités tem investido financeiramente em favor do ciclismo e da mobilidade ativa na região da Île-de-France.
Auxiliares para compra, uma rede de ciclovias regionais (descubra o VIF / Vélo Île-de-France), aluguel em Véligo e vagas de estacionamento para bicicletas o mais próximo possível das estações de trem... A ambição é clara: promover modos de transporte mais responsáveis e intermodalidade (o fato de usar vários meios de transporte diferentes na mesma rota), facilitando a vida dos moradores de Île-de-France com serviços adaptados ao seu dia a dia.
E em 3 de abril de 2024, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilitésestá consolidando essas iniciativas com novas vagas de estacionamento para bicicletas nas estações e preços mais atrativos para assinaturas diárias. Explicações!
Ausílio para a compra de bicicletas
Desde 2020, a Île-de-France Mobilités oferece assistência aos residentes da Île-de-France na compra de bicicletas, o que possibilitou, desde sua criação, conceder quase 275.000 subsídios!
A ajuda diferente para a compra de bicicletas
Atualmente, existem 5 subsídios* para a compra de bicicletas para indivíduos:
- Até €400 para a compra de uma bicicleta com assistência elétrica, uma bicicleta cargo não elétrica, uma bicicleta dobrável
- Até €600 para a compra de uma bicicleta de carga com assistência elétrica
- Até €200 para a compra de um kit de eletrificação instalado profissionalmente
- Até €1200 para a compra de uma bicicleta adaptada
- Para jovens de 15 a 25 anos: até €100 para a compra de uma bicicleta mecânica
Desde setembro de 2023, bicicletas podem ser compradas novas ou reformadas. A ajuda da Île-de-France Mobilités pode ser combinada com a ajuda de outras autoridades locais.
Desde janeiro de 2024, uma nova ajuda está disponível para ajudar profissionais que desejam alugar bicicletas: 150 euros por ano para empresas com menos de 50 funcionários para aluguel de bicicletas (máximo 5 bicicletas por empresa).
*auxílio limitado a 50% do custo total por candidato
140.000 vagas de estacionamento para bicicletas até 2030
Em fevereiro de 2020, a Île-de-France Mobilités votou a favor do Plano Diretor para Estacionamento de Bicicletas nas Estações (SDSV). Um Plano Diretor que carrega a ambição do desenvolvimento massivo do ciclismo na Île-de-France, bem como a de equipar todas as estações existentes com 100.000 vagas de estacionamento de acesso livre ou em estacionamentos seguros, até 2030.
Na reunião do Conselho de Administração de dezembro de 2020, a Île-de-France Mobilités votou pela ampliação da SDSV, aumentando o número de vagas de 100.000 para 140.000 para levar em conta as necessidades das novas estações de metrô (15, 16, 17, 18)!
No final de março de 2024, a rede já estava equipada com cerca de 14.500 vagas financiadas pela Île-de-France Mobilités em cerca de 240 estações e estações. Mais de 21.000 vagas adicionais estão financiadas ou em construção, e em breve serão inauguradas.
Quais estações serão equipadas em seguida?
Na reunião do Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités em 3 de abril de 2024, foi votado o financiamento de 1.861 vagas adicionais em nove novas estações.
Quais estações estão preocupadas?
- Corbeil-Essonnes (91) na linha D,
- Savigny Le Temple Nandy (77) na linha D,
- Brunoy (91) na linha D,
- Choisy le roi (94) na linha C,
- Saint-Michel-sur-Orge (91) na linha C,
- Vanves-Malakoff (92) na linha N,
- Montreuil (78) na linha L,
- Écouen-Ézanville (95) na linha H,
- Persles-Courcelles (95) na linha H,
- Créteil l'Echat (94) na linha 8 do metrô,
- Mairie d'Ivry (94) na linha 7 do metrô,
- Serge Gainsbourg (93) na extensão da linha 11 do metrô.
As estações parisienses também estão sendo equipadas
Após a instalação de 400 vagas de estacionamento na Gare de Lyon em 2023, em breve será a vez da Gare du Nord, Gare Saint-Lazare, Gare de l'Est e Gare Montparnasse receberem novas vagas para bicicletas.
Em 2024, os seguintes serão colocados em serviço:
- Um grande armário com 1.186 lugares, com recepção e serviços humanizados, na Gare du Nord,
- Um armário com 360 vagas de estacionamento, além de 122 vagas de acesso autônomo na estação de trem de Saint-Lazare,
- 500 vagas de acesso livre na Gare Montparnasse.
- 300 vagas de acesso livre na Gare de l'Est, ao redor do armário existente
Estacionamento para bicicletas: uma nova tarifa diária
Outra boa notícia votada no conselho diretor em 3 de abril de 2023: a modificação da tarifa diária para os estacionamentos de bicicletas Île-de-France Mobilités (armários) fechados.
Enquanto todos os assinantes do Navigo Annual, Senior, Student e Imagine R têm acesso gratuito ao estacionamento para bicicletas Île-de-France Mobilités com seu passe, outros usuários em breve terão acesso a uma nova tarifa mais vantajosa de:
- 2 euros/dia (em vez de 4 euros)
As taxas mensais e anuais permanecem as mesmas, ou seja:
- 10 euros/mês
- 30 euros/ano
Véligo Location, o serviço de aluguel da Île-de-France Mobilités
O ciclismo na Île-de-France continua a prosperar com números cada vez mais encorajadores! Desde 2019, quase 100.000 assinaturas da Véligo Location, o serviço de aluguel de bicicletas da Île-de-France Mobilités, foram acumuladas. Uma frota de 20.000 bicicletas assistidas eletricamente e 1.000 bicicletas de carga está disponível para aluguel para os moradores de Île-de-France. Esses números refletem a visão da mobilidade do futuro defendida pela Île-de-France Mobilités.