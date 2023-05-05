Ciclismo na Île-de-France: nova ajuda e vagas de estacionamento

Há vários anos, a Île-de-France Mobilités tem investido financeiramente em favor do ciclismo e da mobilidade ativa na região da Île-de-France.

Auxiliares para compra, uma rede de ciclovias regionais (descubra o VIF / Vélo Île-de-France), aluguel em Véligo e vagas de estacionamento para bicicletas o mais próximo possível das estações de trem... A ambição é clara: promover modos de transporte mais responsáveis e intermodalidade (o fato de usar vários meios de transporte diferentes na mesma rota), facilitando a vida dos moradores de Île-de-France com serviços adaptados ao seu dia a dia.

E em 3 de abril de 2024, o Conselho de Administração da Île-de-France Mobilitésestá consolidando essas iniciativas com novas vagas de estacionamento para bicicletas nas estações e preços mais atrativos para assinaturas diárias. Explicações!