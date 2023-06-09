A agenda da RER NG

Entre a data de lançamento do pedido pelo fabricante e a recepção de passageiros, um trem passa por muitas etapas que abrem caminho para sua entrada em serviço. Construção, renovação, testes, primeiros testes, siga conosco os últimos passos antes da inauguração do RER NG!

Um projeto lançado em abril de 2015 com um investimento total de €5 bilhões pela Île-de-France Mobilités para a compra gradual de 255 trens, o RER NG é um trem elétrico de dois andares que circulará na linha RER D no início do ano letivo de 2023 e na linha E no segundo trimestre de 2024.