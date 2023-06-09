A agenda da RER NG
Desde o pedido até a recepção dos primeiros passageiros, a jornada de um trem é pontuada por etapas principais. Descubra os últimos passos antes da inauguração da RER NG!
Entre a data de lançamento do pedido pelo fabricante e a recepção de passageiros, um trem passa por muitas etapas que abrem caminho para sua entrada em serviço. Construção, renovação, testes, primeiros testes, siga conosco os últimos passos antes da inauguração do RER NG!
Um projeto lançado em abril de 2015 com um investimento total de €5 bilhões pela Île-de-France Mobilités para a compra gradual de 255 trens, o RER NG é um trem elétrico de dois andares que circulará na linha RER D no início do ano letivo de 2023 e na linha E no segundo trimestre de 2024.
Fevereiro de 2023: os primeiros testes no cais na linha E
Após uma longa série de testes técnicos, o RER NG iniciará seus primeiros testes noturnos no cais em fevereiro de 2023 no RER E. Esses testes serão realizados em cinco plataformas na estação Paris Est. Esses testes durarão 8 meses e, portanto, terminarão no início do ano letivo de 2023. Em particular, eles possibilitam verificar o funcionamento técnico das câmeras, as lacunas no acesso dos veículos a pessoas em cadeira de rodas* ou o posicionamento correto das placas de pare que indicam ao motorista onde parar o nariz do veículo.
*O sótão de abertura são instalações instaladas entre o degrau do trem e a plataforma para preencher a lacuna que possa existir e permitir que pessoas em cadeiras de rodas embarquem.
Maio de 2023: início dos testes diurnos no RER D
O mês de maio marca o início dos testes diurnos (sem passageiros a bordo) em condições reais no RER D. Os testes para integrar e treinar a equipe durarão 9 meses até o inverno de 2024 e ocorrerão no trecho Paris <> Combs-la-Ville.
Volta às aulas 2023: passageiros da linha E embarcam nos primeiros trens RER NG
Após os testes terminarem, é hora dos passageiros da linha E pegarem os primeiros trens do RER NG, cuja implantação começa em setembro de 2023! Um total de 125 trens curtos (de 6 carros) estão planejados na linha.
Dezembro de 2024: o RER NG chega à linha D
Os primeiros trens RER NG chegam à linha D. No total, 130 trens de 7 carros equiparão a linha D , além de 18 trens da Região 2N.
Complete a implantação para seu RER NG!
No total, 255 trens RER NG equiparão as linhas RER E e D!