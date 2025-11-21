Graças ao seu telefone, nada de esperar na bilheteria e nas máquinas de bilheteria!

Um serviço para compra de bilhetes de transporte (ingressos, passes Navigo, etc.) é oferecido em vários dos seguintes aplicativos móveis para Android e iOS :

Este serviço, fornecido pela Île-de-France Mobilités, permite que você compre bilhetes de transporte para a Île-de-France em um telefone NFC compatível para recarregar um passe Navigo ou validar com seu celular ou relógio conectado.

Recomendamos que você seja autenticado no Île-de-France Mobilités Connect no momento da sua compra para receber uma prova nominativa de compra e recuperá-la posteriormente no aplicativo Île-de-France Mobilités.