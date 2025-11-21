Como funciona comprar ingressos no meu celular ou no relógio conectado?
Graças ao seu telefone, nada de esperar na bilheteria e nas máquinas de bilheteria!
Um serviço para compra de bilhetes de transporte (ingressos, passes Navigo, etc.) é oferecido em vários dos seguintes aplicativos móveis para Android e iOS :
Este serviço, fornecido pela Île-de-France Mobilités, permite que você compre bilhetes de transporte para a Île-de-France em um telefone NFC compatível para recarregar um passe Navigo ou validar com seu celular ou relógio conectado.
Recomendamos que você seja autenticado no Île-de-France Mobilités Connect no momento da sua compra para receber uma prova nominativa de compra e recuperá-la posteriormente no aplicativo Île-de-France Mobilités.
Para recarregar ingressos em um passe Navigo com celular (Android e iOS)
- Vá para a seção "comprar" do seu app
- Apresente seu passe Navigo na parte de trás do seu celular para ver seu conteúdo
- Escolha um ingresso para comprar. Você terá que apresentar seu passe Navigo novamente no verso do telefone para carregar o bilhete comprado.
- Valide com seu passe Navigo como de costume
Descubra como carregar um passe Navigo com seu celular em vídeo no Android e iOS.
Para carregar tickets em um celular (Android e iOS) e validar diretamente com
- Escolha o bilhete que deseja comprar, ele será armazenado de forma segura no seu celular.
- Apresente a parte de trásdo seu celular na frente do validador e valide
Atenção: os ingressos carregados no seu passe Navigo e os carregados no seu celular não são sincronizados. Você terá que escolher usar seu passe Navigo ou seu celular.
Aprenda como enviar um ticket para seu celular em vídeo no Android e iOS.
Para carregar um chamado em um smartwatch (Android e iOS) e validar com
No telefone, seu smartwatch está pareado com:
- Escolha o bilhete que quer comprar e coloque-o no seu relógio. Isso será armazenado com segurança no seu smartwatch.
- Use seu smartwatch para validar e visualizar seus ingressos.
- Por favor, note: os ingressos carregados no seu passe Navigo e os carregados no seu celular ou relógio conectado não estão sincronizados. Você terá que escolher usar seu passe Navigo, seu celular ou seu relógio conectado.
1 cartão Navigo no iPhone = 1 viajante
No iOS, é possível criar diferentes cartões virtuais para armazenar as passagens de outros passageiros. Aqui estão os passos a seguir da aplicação da Île-de-France Mobilités:
- No menu de compras do seu app, escolha a opção "No meu iPhone"
- Selecione o cartão no qual deseja comprar o ingresso
- Precisa de um novo cartão virtual para viajar com outras pessoas? Crie um novo com facilidade
- Faça compras como sempre
- Para viajar, escolha o cartão que deseja usar no aplicativo Wallet do seu iPhone
- Você também pode escolher um cartão na hora pressionando o botão direito do seu iPhone duas vezes
1 cartão Navigo = 1 viajante