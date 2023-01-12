Você pode solicitar reembolso devido a atrasos, greves ou qualquer outro incidente grave ou evento excepcional que ocorra na rede Île-de-France e que esteja alvo de uma campanha ativa de reembolso.

Para ver todas as campanhas e operações em andamento, acesse o portal único de compensação.

Se nenhuma campanha de compensação estiver em andamento, ou se for indicado que uma operação foi encerrada, não é mais possível solicitar reembolso.

Por favor, note: este espaço não processa solicitações específicas e individuais de reembolso, como reembolso do passe pelo departamento (Imagine R ou Senior), ingressos desmagnetizados, etc.