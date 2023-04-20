⚠ Essas campanhas de reembolso agora terminaram: não é mais possível enviar novas solicitações.

Duas campanhas de reembolso podem ser encontradas na área de compensação para clientes da Navigo de 14 de março a 20 de abril de 2023 (inclusive):

uma diz respeito à qualidade do serviço do transporte público entre setembro e dezembro de 2022 : você pode ser reembolsado pelo passe Navigo de meio mês,

: você pode ser reembolsado pelo passe Navigo de meio mês, a outra está relacionada à pontualidade dos trens e do RER para o ano de 2022 : você pode ser reembolsado por até 1 mês de passe Navigo, dependendo da operação e do número de pagamentos mensais de passe realizados nos meses em que a pontualidade foi inferior a 80%.

Essas duas campanhas de reembolso podem ser combinadas. Consulte os critérios de elegibilidade para cada uma dessas campanhas na área de remuneração para clientes da Navigo. Se você for elegível para ambos, precisará solicitar duas inscrições separadas. Se seus pedidos forem aceitos, você receberá duas transferências separadas.