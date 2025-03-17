Para Navigo Annual, Senior, Navigo imagina R passes mensais de débito direto, o endereço residencial está no banco de dados de clientes (coletado quando o passe é assinado ou atualizado pelo cliente); da mesma forma, para o Mês Navigo, o passe Solidarity Transport no passe personalizado Navigo e o Navigo Annual pago em dinheiro, o endereço residencial está no banco de dados do cliente (coletado quando o passe é feito ou atualizado pelo cliente), então não há necessidade de comprovante de endereço.

No entanto, se seu endereço residencial atual for diferente do período afetado, você precisará fornecer comprovante do endereço residencial

Se você for elegível para uma transação de reembolso de ingressos no trabalho, deve fornecer comprovante do local de trabalho/estudo a ser fornecido caso não resida na área de compensação.

Comprovante de endereço, documentos aceitos:

Conta telefônica - incluindo celular

Conta de eletricidade ou gás

Recibo de aluguel - de uma organização social ou agência imobiliária, ou multa de título

Conta de água

Aviso fiscal ou certificado de não tributação

Comprovante do imposto sobre habitação

Certificado ou Fatura de Seguro Residencial

Para pessoas que ficam com terceiros : será solicitado comprovante de endereço junto com um certificado de acomodação.

Comprovante do local de trabalho ou estudo, documentos aceitos: