Quais documentos de apoio devem ser fornecidos e em quais casos?
Em todos os casos, não é necessário fornecer comprovante de compra:
- o histórico das compras do Navigo ou do Tarif Solidarité Transport Mois em um Navigo ou Smartphone personalizado, Navigo Annual, Senior e imagine R pass estão no banco de dados de clientes.
- o histórico das compras do Navigo Mois no passe Navigo Découverte está no banco de dados de compras sem dados associados dos clientes. As compras são encontradas usando o identificador Île-de-France Mobilités Connect associado a um número Navigo.
Os outros documentos de apoio que podem ser solicitados dependem da sua situação.
Se você comprou seu passe com um passe Navigo personalizado :
Para Navigo Annual, Senior, Navigo imagina R passes mensais de débito direto, o endereço residencial está no banco de dados de clientes (coletado quando o passe é assinado ou atualizado pelo cliente); da mesma forma, para o Mês Navigo, o passe Solidarity Transport no passe personalizado Navigo e o Navigo Annual pago em dinheiro, o endereço residencial está no banco de dados do cliente (coletado quando o passe é feito ou atualizado pelo cliente), então não há necessidade de comprovante de endereço.
No entanto, se seu endereço residencial atual for diferente do período afetado, você precisará fornecer comprovante do endereço residencial
Se você for elegível para uma transação de reembolso de ingressos no trabalho, deve fornecer comprovante do local de trabalho/estudo a ser fornecido caso não resida na área de compensação.
Comprovante de endereço, documentos aceitos:
- Conta telefônica - incluindo celular
- Conta de eletricidade ou gás
- Recibo de aluguel - de uma organização social ou agência imobiliária, ou multa de título
- Conta de água
- Aviso fiscal ou certificado de não tributação
- Comprovante do imposto sobre habitação
- Certificado ou Fatura de Seguro Residencial
- Para pessoas que ficam com terceiros : será solicitado comprovante de endereço junto com um certificado de acomodação.
Comprovante do local de trabalho ou estudo, documentos aceitos:
- Certificado do empregador assinado e carimbado
- Certificado de estudos ou escolaridade
- Certificado de pagamento KBIS ou URSSAF para autônomos, autônomos ou profissões liberais
Se você comprou seu passe no Navigo Découverte pass:
- Prova do bilhete de transporte para os Navigo Découverte Passes: uma cópia dos dois elementos que compõem o Navigo Découverte pass (o cartão nominativo e o cartão com o número)
- Comprovante de endereço na área de remuneração
ou,
- Comprovante do local de trabalho/estudo deve ser fornecido caso você não resida na área de remuneração
Se seu plano estiver em um aplicativo móvel:
- Comprovante de endereço na área de remuneração
ou,
- Comprovante do local de trabalho/estudo deve ser fornecido caso você não resida na área de remuneração
