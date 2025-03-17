Estou tendo problemas com minha conta Île-de-France Mobilités Connect

Atualizado em 17 março 2025

Você é assinante do Navigo, mas não usa uma conta de cliente?

Explicamos como e por que é importante vincular suas assinaturas ao espaço Île-de-France Mobilités Connect

Por que isso é importante?

  • Recupere suas faturas e comprovantes de compra
  • Tenha acesso a campanhas de compensação
  • Acompanhe suas assinaturas online

Passo 1

Passo 2

Você perdeu seu nome de usuário ou senha? Não consegue criar uma conta? Você está enfrentando problemas técnicos? Acesse a seção de Ajuda do Île-de-France Mobilités Connect.