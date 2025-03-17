Estou tendo problemas com minha conta Île-de-France Mobilités Connect
Você é assinante do Navigo, mas não usa uma conta de cliente?
Explicamos como e por que é importante vincular suas assinaturas ao espaço Île-de-France Mobilités Connect
Por que isso é importante?
- Recupere suas faturas e comprovantes de compra
- Tenha acesso a campanhas de compensação
- Acompanhe suas assinaturas online
Passo 1
Passo 2
Você perdeu seu nome de usuário ou senha? Não consegue criar uma conta? Você está enfrentando problemas técnicos? Acesse a seção de Ajuda do Île-de-France Mobilités Connect.