Como faço para solicitar o reembolso?
Uma campanha de compensação foi criada pela Île-de-France Mobilités de 18 de março a 15 de abril de 2025 (inclusive). Esta campanha trata da pontualidade em 2024 de certos eixos do RER B, RER C e da linha de bonde-trem T12.
Passos para solicitar reembolso
- Acesse a área de compensação: vá até a área de compensação para clientes Navigo.
- Selecione a operação que se aplica a você: escolha a rota RER ou tram-bonde que você costuma fazer.
- Verifique os requisitos de elegibilidade: Certifique-se de que sua situação atenda a todos os critérios descritos.
- Confirme sua escolha: se for elegível, clique no botão "Fazer uma solicitação" localizado no final da página da operação.
- Faça login: faça login pela sua conta Île-de-France Mobilités Connect. Se você não tem uma conta, precisará criar uma.
Termos Importantes
- Apenas clientes adultos ou menores emancipados podem se candidatar. Para menores, um responsável legal deve fazer o pedido.
- Esta campanha não trata de solicitações específicas e pessoais, como reembolso do pacote pelos departamentos (imagine R, Senior), chamados desmagnetizados ou qualquer outro pedido que exija processamento individual.
- Nenhum pedido será processado na bilheteria ou pelo atendimento ao cliente da RATP e Transilien SNCF.
Assistência
Se você tiver problemas para acessar sua conta Île-de-France Mobilités Connect, visite a página de FAQ do Île-de-France Mobilités Connect para obter ajuda.