Uma campanha de compensação foi criada pela Île-de-France Mobilités de 18 de março a 15 de abril de 2025 (inclusive). Esta campanha trata da pontualidade em 2024 de certos eixos do RER B, RER C e da linha de bonde-trem T12.

Passos para solicitar reembolso

Acesse a área de compensação: vá até a área de compensação para clientes Navigo. Selecione a operação que se aplica a você: escolha a rota RER ou tram-bonde que você costuma fazer. Verifique os requisitos de elegibilidade: Certifique-se de que sua situação atenda a todos os critérios descritos. Confirme sua escolha: se for elegível, clique no botão "Fazer uma solicitação" localizado no final da página da operação. Faça login: faça login pela sua conta Île-de-France Mobilités Connect. Se você não tem uma conta, precisará criar uma.

Termos Importantes

Apenas clientes adultos ou menores emancipados podem se candidatar. Para menores, um responsável legal deve fazer o pedido.

Esta campanha não trata de solicitações específicas e pessoais, como reembolso do pacote pelos departamentos (imagine R, Senior), chamados desmagnetizados ou qualquer outro pedido que exija processamento individual.

Nenhum pedido será processado na bilheteria ou pelo atendimento ao cliente da RATP e Transilien SNCF.

Assistência

Se você tiver problemas para acessar sua conta Île-de-France Mobilités Connect, visite a página de FAQ do Île-de-France Mobilités Connect para obter ajuda.