Como faço para solicitar o reembolso?

Atualizado em 17 março 2025

Uma campanha de compensação foi criada pela Île-de-France Mobilités de 18 de março a 15 de abril de 2025 (inclusive). Esta campanha trata da pontualidade em 2024 de certos eixos do RER B, RER C e da linha de bonde-trem T12.

Passos para solicitar reembolso

  1. Acesse a área de compensação: vá até a área de compensação para clientes Navigo.
  2. Selecione a operação que se aplica a você: escolha a rota RER ou tram-bonde que você costuma fazer.
  3. Verifique os requisitos de elegibilidade: Certifique-se de que sua situação atenda a todos os critérios descritos.
  4. Confirme sua escolha: se for elegível, clique no botão "Fazer uma solicitação" localizado no final da página da operação.
  5. Faça login: faça login pela sua conta Île-de-France Mobilités Connect. Se você não tem uma conta, precisará criar uma.

Termos Importantes

  • Apenas clientes adultos ou menores emancipados podem se candidatar. Para menores, um responsável legal deve fazer o pedido.
  • Esta campanha não trata de solicitações específicas e pessoais, como reembolso do pacote pelos departamentos (imagine R, Senior), chamados desmagnetizados ou qualquer outro pedido que exija processamento individual.
  • Nenhum pedido será processado na bilheteria ou pelo atendimento ao cliente da RATP e Transilien SNCF.

Assistência

Se você tiver problemas para acessar sua conta Île-de-France Mobilités Connect, visite a página de FAQ do Île-de-France Mobilités Connect para obter ajuda.