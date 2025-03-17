Quando e como serei reembolsado?
O reembolso é feito no máximo três semanas após seu pedido ter sido validado pela Île-de-France Mobilités. Esse período pode ser maior se documentos de apoio precisarem ser verificados.
Como vou receber meu reembolso?
Os reembolsos só são feitos por transferência bancária, independentemente do método de pagamento usado para comprar seus passes Navigo.
- Se seus dados bancários estiverem salvos no seu espaço pessoal para débitos diretos, a transferência será feita para essa conta. Se você for o pagador dos pacotes, poderá alterar essas informações ao se candidatar. Caso contrário, o reembolso será depositado na conta do pagador no momento da solicitação.
- Se você pagou seus pacotes com cartão de crédito ou dinheiro, poderá inserir seus dados bancários ao solicitar o reembolso.
Como eu sei se fui reembolsado?
Assim que sua solicitação for enviada, você receberá um e-mail de confirmação caso ela seja validada. Um segundo e-mail será enviado para você quando a transferência for feita.
O reembolso pode levar de 3 a 4 dias para aparecer na sua conta bancária, com "Comutitres S.A.S" como emissor.
Para ver seu histórico de sinistros e acompanhar o status deles, acesse sua página de rastreamento de sinistros.