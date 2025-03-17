Quanto será meu reembolso?
A quanto tenho direito?
O valor do reembolso depende do número de pagamentos mensais de passes Navigo realizados nos meses em que a pontualidade do eixo foi inferior a 80%, assim como do tipo de passe e das zonas tarifárias cobertas.
De modo geral, se você for elegível, o valor ao qual tem direito é calculado com base no último pacote mantido durante o período em questão.
Devido aos muitos cenários possíveis, o valor exato não pode ser exibido antecipadamente. Você deve iniciar uma solicitação online: o valor correspondente à sua situação será exibido automaticamente ao final do processo.
A lista de valores que podem ser reembolsados está disponível na seção "Valores Reembolsados" da página detalhada de cada transação. Encontre estas informações na Área de Remuneração de Clientes da Navigo.
A campanha de reembolso cobre a pontualidade do ano de 2024, e os valores reembolsados são calculados com base nos preços dos pacotes em vigor em 31 de dezembro de 2024.
Não entendo o valor que aparece quando solicito reembolso
O valor do reembolso é calculado automaticamente quando você solicita, com base nas compras registradas no seu passe Navigo ou na sua conta de cliente durante o período em questão.
Se o valor exibido difere do recebido por um vizinho ou colega usando a mesma linha, verifique se você está na mesma situação: tipo de pacote, zonas tarifárias, número de parcelas mensais realizadas nos meses em questão e local de residência.