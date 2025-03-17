O valor do reembolso depende do número de pagamentos mensais de passes Navigo realizados nos meses em que a pontualidade do eixo foi inferior a 80%, assim como do tipo de passe e das zonas tarifárias cobertas.

De modo geral, se você for elegível, o valor ao qual tem direito é calculado com base no último pacote mantido durante o período em questão.

Devido aos muitos cenários possíveis, o valor exato não pode ser exibido antecipadamente. Você deve iniciar uma solicitação online: o valor correspondente à sua situação será exibido automaticamente ao final do processo.

A lista de valores que podem ser reembolsados está disponível na seção "Valores Reembolsados" da página detalhada de cada transação. Encontre estas informações na Área de Remuneração de Clientes da Navigo.

A campanha de reembolso cobre a pontualidade do ano de 2024, e os valores reembolsados são calculados com base nos preços dos pacotes em vigor em 31 de dezembro de 2024.