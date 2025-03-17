Quando você solicitar reembolso na plataforma https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, na etapa " Para qual conta você quer solicitar reembolso? ", selecione a opção " Passe para smartphone " apenas se seu telefone for usado como operadora para seu passe Navigo, ou seja, se você validar diretamente com seu smartphone no transporte público.

O número a ser inserido pode ser encontrado no seu aplicativo Île-de-France Mobilités, na seção "Contato-nos", acessível pelo menu no canto inferior direito.