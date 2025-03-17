Na plataforma de reembolso, quando devo selecionar a opção "Plano Smartphone"?
Quando você solicitar reembolso na plataforma https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, na etapa "Para qual conta você deseja solicitar reembolso?", selecione a opção "Plano Smartphone" se você estiver em uma das seguintes duas situações:
Você usa seu smartphone como operadora do seu passe Navigo
Quando você solicitar reembolso na plataforma https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, na etapa " Para qual conta você quer solicitar reembolso? ", selecione a opção " Passe para smartphone " apenas se seu telefone for usado como operadora para seu passe Navigo, ou seja, se você validar diretamente com seu smartphone no transporte público.
O número a ser inserido pode ser encontrado no seu aplicativo Île-de-France Mobilités, na seção "Contato-nos", acessível pelo menu no canto inferior direito.
Casos especiais:
- Se você usar seu smartphone para recarregar um passe Navigo personalizado : selecione "Passe Navigo Personalizado" e escolha o nome da pessoa em questão no pedido de reembolso.
- Se você usar seu smartphone para recarregar um passe Navigo Discovery : selecione "Forfait sur Passe Découverte" e digite o número ao lado do microchip, sem a letra (veja a caixa vermelha na imagem abaixo).