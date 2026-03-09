Reembolso vinculado à pontualidade 2025: como funciona?
Nos contratos assinados com a Transilien SNCF Voyageurs e a RATP (as empresas que gerenciam a operação, trabalho e manutenção nos moldes da rede de transporte da Île-de-France), a Île-de-France Mobilités impõe objetivos de pontualidade. Se esses objetivos não forem alcançados, penalidades financeiras são aplicadas aos operadores.
E como os primeiros a serem afetados pela pontualidade são os passageiros, a Île-de-France Mobilités está comprometida em reembolsar os residentes da Île-de-France quando a pontualidade de uma rota for inferior a 80% por pelo menos três meses.
Para a pontualidade em 2025, estão envolvidos dois eixos RER B, um eixo RER C e dois eixos RER D. Saiba mais sobre a área de remuneração para clientes da Navigo.
Todas as inscrições devem ser enviadas na plataforma online Île-de-France Mobilités entre 10 de março de 2026 e 7 de abril de 2026 (inclusive). Você precisará fazer login ou criar uma conta Île-de-France Mobilités Connect para enviar sua inscrição.
Como a pontualidade de um eixo é definida?
A porcentagem de pontualidade representa a taxa de clientes chegando no horário. Assim, se durante um mês 20% dos passageiros tiverem um atraso de 5 minutos ou mais em comparação com o horário teórico de chegada do trem ou RER, a pontualidade desse eixo para aquele mês será de 80%.
O reembolso é oferecido se uma rota tiver registrado pelo menos três meses de pontualidade inferior a 80% no ano anterior.
Encontre o relatório de pontualidade de todos os eixos na página dedicada do site da Île-de-France Mobilités.
Quais passes Navigo são elegíveis?
Para ser elegível ao reembolso, você deve ter realizado pelo menos três parcelas mensais de um dos seguintes passes Navigo, durante os meses em que a pontualidade da rota em questão foi inferior a 80%:
- Navigo Annual (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5), incluindo preços para Seniores
- Navigo Mois (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5), independentemente do dispositivo
- O Mês Navigo Passa com 50% de Desconto e a Solidariedade 75% ( todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- imagine R Student e imagine R School
Quais valores podem ser reembolsados?
O valor do reembolso varia de acordo com o nível de pontualidade da rota em questão e o número de pagamentos mensais de passes Navigo realizados nos meses em que a pontualidade foi insatisfatória.
- Para um eixo com pontualidade de 3 a 5 meses inferior a 80%:
- Se você tiver retido entre 3 e 5 pagamentos mensais do passe Navigo nos meses com menos de 80% de pontualidade, poderá obter o reembolso correspondente a metade do passe mensal.
- Para um eixo com pontualidade de 6 a 9 meses inferior a 80%:
- Se você tiver retido entre 3 e 5 pagamentos mensais do passe Navigo nos meses com menos de 80% de pontualidade, poderá obter o reembolso correspondente a metade do passe mensal.
- Se você tiver realizado entre 6 e 9 pagamentos mensais do passe Navigo nos meses com pontualidade inferior a 80%, poderá obter reembolso de um valor correspondente a um mês do passe.
- Para um eixo com pontualidade de 10 meses ou mais inferior a 80%:
- Se você tiver retido entre 3 e 5 pagamentos mensais do passe Navigo nos meses com menos de 80% de pontualidade, poderá obter o reembolso correspondente a metade do passe mensal.
- Se você tiver realizado entre 6 e 9 pagamentos mensais do passe Navigo nos meses com pontualidade inferior a 80%, poderá obter reembolso de um valor correspondente a um mês do passe.
- Se você tiver realizado 10 ou mais pagamentos mensais de passe Navigo nos meses com pontualidade inferior a 80%, poderá obter reembolso correspondente a um mês e meio de passe
O reembolso é baseado no último pacote retido no último mês com pontualidade insatisfatória.
Diante dos muitos cenários existentes, não é possível mostrar antecipadamente o valor exato que pode ser reembolsado a você. Sua solicitação online permite que você recupere seu histórico de compras. Um cálculo será feito com base nessa base e o valor do seu reembolso será comunicado ao final do curso.
Local de residência, trabalho ou estudo:
Para ser elegível ao reembolso, você deve ter vivido, trabalhado ou estudado em um município vinculado a um eixo que tenha apresentado pelo menos três meses de pontualidade insatisfatória em 2024.
A lista de municípios anexados a um eixo é especificada no capítulo "Seu endereço" na página detalhada de cada operação de reembolso.
Sua elegibilidade é determinada de acordo com seu endereço residencial registrado em seu espaço pessoal. Se você deseja se candidatar com base no endereço do seu trabalho ou estudo, precisará apresentar comprovante. Os documentos aceitos são:
- comprovante assinado e carimbado do empregador, KBIS ou certificado de pagamento da URSSAF para profissões autônomas, autônomas ou liberais;
- Certificado de Estudos ou Escolaridade para os estudantes.
Para fins do reembolso pontual, você só pode escolher um endereço para sua solicitação: sua residência ou seu local de trabalho ou estudos.
Você se mudou durante o ano?
Você tinha direito ao ingresso do seu endereço durante o período coberto pelo reembolso, mas se mudou desde então?
Por padrão, sua elegibilidade é determinada de acordo com o último endereço registrado no seu espaço pessoal. Se você se mudou no último ano, pode declarar seu endereço antigo finalizando sua solicitação e depois apresentando uma solicitação com prova.
Note que apenas um endereço será considerado, durante todo o último ano, mesmo que você tenha se mudado durante o ano.
Para comprovar sua mudança de endereço, os seguintes documentos são aceitos:
- Conta telefônica - incluindo celular
- Conta de eletricidade ou gás
- Recibo de aluguel - de uma organização social ou agência imobiliária, ou multa de título
- Conta de água
- Aviso fiscal ou certificado de não tributação
- Comprovante do imposto sobre habitação
- Certificado ou Fatura de Seguro Residencial
Sou elegível para várias operações relacionadas à pontualidade em 2025, qual devo escolher?
Se você for elegível para múltiplas transações de reembolso pontual, só pode receber um reembolso. Portanto, você deve escolher o caminho que usa com mais frequência, seja para seus deveres de casa ou para viagens de estudo em casa.
Se seu local de residência e seu local de trabalho ou estudo estiverem ligados a eixos diferentes que lhe darão direito a reembolso, você não poderá acumular as reivindicações. Uma vez que seu primeiro pedido seja aceito, não será possível enviar outro para o mesmo usuário.
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