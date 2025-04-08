A transferência foi recusada pelo meu banco, o que devo fazer?
Algumas instituições de pagamento ou bancos online, como Wise, Trade Republic ou Treezor, podem recusar transferências emitidas pela Comutitres S.A.S. em nome da Île-de-France Mobilités, como parte de campanhas de reembolso.
Os motivos mais comuns para rejeição são:
- A conta do beneficiário não está configurada para receber transferências externas,
- ou uma suspeita de fraude detectada pela instituição bancária.
O que fazer nesse caso?
Se você utiliza os dados de uma conta bancária desse tipo de banco online, recomendamos que:
- Verifique com sua instituição se sua conta está configurada para receber transferências.
- ou abrir outra conta bancária, emitida por um banco tradicional ou uma conta corrente totalmente compatível, quando você solicitar reembolso.
Se você não mudar seus dados bancários, a transferência pode ser rejeitada novamente.