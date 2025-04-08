A transferência foi recusada pelo meu banco, o que devo fazer?

Atualizado em 08 abril 2025

Algumas instituições de pagamento ou bancos online, como Wise, Trade Republic ou Treezor, podem recusar transferências emitidas pela Comutitres S.A.S. em nome da Île-de-France Mobilités, como parte de campanhas de reembolso.

Os motivos mais comuns para rejeição são:

  • A conta do beneficiário não está configurada para receber transferências externas,
  • ou uma suspeita de fraude detectada pela instituição bancária.

O que fazer nesse caso?

Se você utiliza os dados de uma conta bancária desse tipo de banco online, recomendamos que:

  • Verifique com sua instituição se sua conta está configurada para receber transferências.
  • ou abrir outra conta bancária, emitida por um banco tradicional ou uma conta corrente totalmente compatível, quando você solicitar reembolso.

Se você não mudar seus dados bancários, a transferência pode ser rejeitada novamente.