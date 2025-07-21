Depois de receber a confirmação da sua assinatura, você pode atualizar seu passe:

No seu celular: do aplicativo Île-de-France Mobilités ou dos varejistas oficiais;

ou dos varejistas oficiais; Em máquinas de venda automática em estações RATP ou Transilien SNCF;

Nos guichês de bilheteria, pontos de venda e agências de vendas das companhias aéreas RATP e Transilien SNCF.

Como faço para recarregar meu plano no meu celular?

Pré-requisitos: verifique se seu celular permite recarregar o passe: Quais celulares permitem recarregar um passe Navigo?

Do aplicativo Île-de-France Mobilités

No menu "Comprar".

Clique em "On my Navigo Pass" e então coloque seu passe na parte de trás do celular para ver seu conteúdo.

Nos iPhones, você precisa clicar em "Ler Meu Passe" antes de apresentar o passe no topo do telefone. Aceite a operação pendente clicando em "Finalizar".

Como faço para ler um passe Navigo com sucesso com meu celular?