Como faço para complementar o passe no meu passe quando a renovação for efetiva?

Atualizado em 21 julho 2025

Depois de receber a confirmação da sua assinatura, você pode atualizar seu passe:

Como faço para recarregar meu plano no meu celular?

Pré-requisitos: verifique se seu celular permite recarregar o passe: Quais celulares permitem recarregar um passe Navigo?

Do aplicativo Île-de-France Mobilités

  • No menu "Comprar".
  • Clique em "On my Navigo Pass" e então coloque seu passe na parte de trás do celular para ver seu conteúdo.       
    Nos iPhones, você precisa clicar em "Ler Meu Passe" antes de apresentar o passe no topo do telefone.
  • Aceite a operação pendente clicando em "Finalizar".

