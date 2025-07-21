Como faço para complementar o passe no meu passe quando a renovação for efetiva?
Depois de receber a confirmação da sua assinatura, você pode atualizar seu passe:
- No seu celular: do aplicativo Île-de-France Mobilités ou dos varejistas oficiais;
- Em máquinas de venda automática em estações RATP ou Transilien SNCF;
- Nos guichês de bilheteria, pontos de venda e agências de vendas das companhias aéreas RATP e Transilien SNCF.
Como faço para recarregar meu plano no meu celular?
Pré-requisitos: verifique se seu celular permite recarregar o passe: Quais celulares permitem recarregar um passe Navigo?
Do aplicativo Île-de-France Mobilités
- No menu "Comprar".
- Clique em "On my Navigo Pass" e então coloque seu passe na parte de trás do celular para ver seu conteúdo.
Nos iPhones, você precisa clicar em "Ler Meu Passe" antes de apresentar o passe no topo do telefone.
- Aceite a operação pendente clicando em "Finalizar".
