Você pode assinar ou renovar seu pacote Imagine R pelo correio (exceto o Imagine R Junior, disponível apenas online):

Se seu pacote for financiado por um pagador terceirizado;

se desejar pagar em dinheiro por cheque;

se você não tiver acesso à Internet pelo computador ou pelo celular.

1. Pegue o formulário

Adquira um formulário de assinatura (enquanto estiver no fim de estoques) nos escritórios de vendas das operadoras, nos pontos de venda da RATP e nos Desks de Atendimento Navigo SNCF.

2. Incluir documentos de apoio

Foto recente de passaporte: frontal, cabeça descoberta, sobre fundo neutro, e formato 35 x 45 mm. Não é obrigatório para renovação.

Comprovante de matrícula ou escolaridade carimbada pela escola para o próximo ano letivo. Obrigatório para maiores de 16 anos. Deve estar em francês, mencionando sobrenomes/primeiros nomes e o ano letivo atual.

Meios de pagamento.

Cupom de bolsa (apenas para estudantes bolsistas): a notificação completa pode ser solicitada pela Agência Imagine R somente se o certificado de bolsa do formulário Imagine R for fornecido.

Como parte de verificações adicionais , você pode ser solicitado a outros documentos.

3. Envie o arquivo completo

Endereço de envio:

Imagine a Agência R

TSA 94444

977213 AVON CEDEX

4. Você será notificado por correio sobre a validação do seu arquivo

Espere um máximo de 21 dias.