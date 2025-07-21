Como faço para assinar por correio? E onde posso encontrar um formulário em papel?

Atualizado em 21 julho 2025

Você pode assinar ou renovar seu pacote Imagine R pelo correio (exceto o Imagine R Junior, disponível apenas online):

  • Se seu pacote for financiado por um pagador terceirizado;
  • se desejar pagar em dinheiro por cheque;
  • se você não tiver acesso à Internet pelo computador ou pelo celular.

1. Pegue o formulário

Adquira um formulário de assinatura (enquanto estiver no fim de estoques) nos escritórios de vendas das operadoras, nos pontos de venda da RATP e nos Desks de Atendimento Navigo SNCF.

2. Incluir documentos de apoio

  • Foto recente de passaporte: frontal, cabeça descoberta, sobre fundo neutro, e formato 35 x 45 mm. Não é obrigatório para renovação.
  • Comprovante de matrícula ou escolaridade carimbada pela escola para o próximo ano letivo. Obrigatório para maiores de 16 anos. Deve estar em francês, mencionando sobrenomes/primeiros nomes e o ano letivo atual.
  • Meios de pagamento.
  • Cupom de bolsa (apenas para estudantes bolsistas): a notificação completa pode ser solicitada pela Agência Imagine R somente se o certificado de bolsa do formulário Imagine R for fornecido.

Como parte de verificações adicionais , você pode ser solicitado a outros documentos.

3. Envie o arquivo completo

  • Endereço de envio:
    Imagine a Agência R
    TSA 94444
    977213 AVON CEDEX
4. Você será notificado por correio sobre a validação do seu arquivo

Espere um máximo de 21 dias.