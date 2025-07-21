Como faço para assinar por correio? E onde posso encontrar um formulário em papel?
Você pode assinar ou renovar seu pacote Imagine R pelo correio (exceto o Imagine R Junior, disponível apenas online):
- Se seu pacote for financiado por um pagador terceirizado;
- se desejar pagar em dinheiro por cheque;
- se você não tiver acesso à Internet pelo computador ou pelo celular.
1. Pegue o formulário
Adquira um formulário de assinatura (enquanto estiver no fim de estoques) nos escritórios de vendas das operadoras, nos pontos de venda da RATP e nos Desks de Atendimento Navigo SNCF.
2. Incluir documentos de apoio
- Foto recente de passaporte: frontal, cabeça descoberta, sobre fundo neutro, e formato 35 x 45 mm. Não é obrigatório para renovação.
- Comprovante de matrícula ou escolaridade carimbada pela escola para o próximo ano letivo. Obrigatório para maiores de 16 anos. Deve estar em francês, mencionando sobrenomes/primeiros nomes e o ano letivo atual.
- Meios de pagamento.
- Cupom de bolsa (apenas para estudantes bolsistas): a notificação completa pode ser solicitada pela Agência Imagine R somente se o certificado de bolsa do formulário Imagine R for fornecido.
Como parte de verificações adicionais , você pode ser solicitado a outros documentos.
3. Envie o arquivo completo
- Endereço de envio:
Imagine a Agência R
TSA 94444
977213 AVON CEDEX
4. Você será notificado por correio sobre a validação do seu arquivo
Espere um máximo de 21 dias.