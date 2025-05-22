Como faço para mudar as zonas do meu passe anual Navigo?

Atualizado em 22 maio 2025

Você tem um passe de 2 zonas e gostaria de mudar as zonas de validade do seu passe?

Você pode mudar seu plano :

Truques

Se for uma necessidade única, você tem a opção de comprar um passe Navigo Day além do seu passe anual Navigo.

CUIDADO

  • A mudança de zona só terá efeito quando você atualizar seu passe anual Navigo em um ponto de venda, em uma máquina RATP ou Transilien SNCF ou no seu telefone pelo aplicativo Île-de-France Mobilités ou por relevos oficiais disponíveis na Apple Store ou Play Store, na seção "Compra" no máximo 48 horas após o pedido ter sido considerado.
  • Se você possui um passe anual de preços Sênior Navigo, não é possível mudar de zona (apenas todas as zonas).