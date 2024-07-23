Para carregar os bilhetes de transporte no seu iPhone, você precisa de um iPhone XS ou XR ou superior, ou de um iPhone SE de 2ª geração e superior, e ter instalado a versão mais recente do iOS, a partir do iOS 17.5.

Para carregar os bilhetes de transporte no seu Apple Watch, você precisa de um Apple Watch Series 6 e versões posteriores ou Apple Watch SE de 2ª geração e versões posteriores, pareado com um iPhone compatível, e ter a versão mais recente do WatchOS a partir do WatchOS 10.5.

Você também precisa ter uma conta no iCloud.

Uma etapa de instalação é necessária para criar um cartão Navigo desmaterializado no seu iPhone ou Apple Watch (veja a pergunta "Descubra o serviço para comprar e carregar ingressos em um iPhone ou Apple Watch" e "Como criar um cartão Navigo em um iPhone ou Apple Watch a partir do aplicativo Maps?").

Caso seu iPhone não seja compatível para carregar tickets no celular, você provavelmente pode usá-lo para consultar e recarregar seu passe Navigo.