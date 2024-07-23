Em qual iPhone e Apple Watch posso carregar tickets?
Para carregar os bilhetes de transporte no seu iPhone, você precisa de um iPhone XS ou XR ou superior, ou de um iPhone SE de 2ª geração e superior, e ter instalado a versão mais recente do iOS, a partir do iOS 17.5.
Para carregar os bilhetes de transporte no seu Apple Watch, você precisa de um Apple Watch Series 6 e versões posteriores ou Apple Watch SE de 2ª geração e versões posteriores, pareado com um iPhone compatível, e ter a versão mais recente do WatchOS a partir do WatchOS 10.5.
Você também precisa ter uma conta no iCloud.
Uma etapa de instalação é necessária para criar um cartão Navigo desmaterializado no seu iPhone ou Apple Watch (veja a pergunta "Descubra o serviço para comprar e carregar ingressos em um iPhone ou Apple Watch" e "Como criar um cartão Navigo em um iPhone ou Apple Watch a partir do aplicativo Maps?").
Caso seu iPhone não seja compatível para carregar tickets no celular, você provavelmente pode usá-lo para consultar e recarregar seu passe Navigo.