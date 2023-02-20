Dependendo dos atos realizados, no seu espaço pessoal, na seção "Meu Navego", são oferecidos dois métodos de pagamento:

Pagamento por cartão de crédito (cartões de crédito aceitos: cartão de crédito, Visa e Mastercard)

Pagamento por débito direto via mandato SEPA

Pagamento por cartão de crédito refere-se ao nosso parceiro Payline.

O pagamento por débito direto funciona com o padrão europeu SEPA. O site iledefrance-mobilites.fr não gerencia o débito direto em si, mas permite que você verifique os dados bancários associados ao(s) seu(s) pacote(s).