Você pode cancelar seu contrato Navigo Liberté + a qualquer momento, sem justificativa e gratuitamente.

Quem pode se candidatar?

O titular do contrato ou pagador, se diferente, pode fazer o pedido. A rescisão resultará no encerramento definitivo do seu contrato.

Como eu cancelo?

O contrato pode ser rescindido:

Online : na Área Pessoal, clique no link "cancelar meu pacote / contrato" e deixe-se guiar. O cancelamento entrará em vigor quando você atualizar seu passe Navigo do seu celular no aplicativo Île-de-France Mobilités (para download, de revendedores oficiais , em ponto de venda ou em uma máquina RATP ou Transilien SNCF, 48 horas após o pedido online).

Em uma agência ou ponto de venda: Indo com seu passe Navigo a uma agência de vendas de seguradoras, a certos balcões da RATP ou ao Balcão de Serviços da SNCF da Navigo

Quando meu cancelamento entrará em vigor?

Você tem a opção de escolher a data de efeção da sua rescisão.

As viagens feitas até a data efetiva de término são contabilizadas na faturação e debitadas.

Sem cancelamento sem atualizar o passe

O cancelamento só terá efeito após você atualizar seu passe Navigo em um ponto de venda ou em uma máquina RATP ou Transilien SNCF. Isso é feito 48 horas após o pedido de cancelamento.

Bom saber

Em caso de não pagamento relacionado ao seu contrato Navigo Liberté +, você não poderá cancelar seu contrato até que a dívida esteja totalmente regularizada. O titular (ou um terceiro) terá que regularizar o valor não pago antes de poder rescindir o contrato.