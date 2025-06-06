Como suspender seu Navigo Liberté + contrato no passe?

A suspensão do contrato Navigo Liberté + é possível a qualquer momento, por um período máximo de 12 meses.

Você pode suspender seu contrato do seu celular no aplicativo Île-de-France Mobilités (disponível para download na App Store ou Play Store) ou nos de varejistas oficiais, na agência de vendas das operadoras, em determinados balcões da RATP ou no Balcão de Serviços da Navigo SNCF com seu passe Navigo, que será atualizado imediatamente.

A suspensão é válida a partir da data escolhida. Você pode antecipar seu pedido de suspensão com no máximo 2 meses de antecedência.

As viagens acumuladas até a data efetiva da suspensão são contabilizadas na faturação e deduzidas.

Como recuperar seu Navigo Liberté + contrato no passe?

Após a suspensão, você pode retomar seu contrato Navigo Liberté + pelo seu celular no aplicativo Île-de-France Mobilités (disponível para download na App Store ou Play Store), na agência de vendas das operadoras, em determinados balcões da RATP ou no Balcão de Serviços Navigo SNCF com seu passe Navigo, que será atualizado imediatamente.

Quando o pacote é retomado, a faturação é retomada, sem taxas administrativas adicionais.

BOM SABER

É possível agendar a suspensão e a retomada do seu contrato simultaneamente.

Se você não puder viajar, pode entregar sua procuração e seu passe Navigo a terceiros, para suspender e/ou retomar seu contrato.