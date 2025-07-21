Reportar perda ou roubo e obter um novo passe

Se você perdeu ou teve seu Navigo imagine que o passe R foi roubado, você pode:

vá diretamente para a agência de vendas das transportadoras, para os pontos de venda da RATP ou para os balcões de serviços da Navigo SNCF.

Um novo passe Navigo imagine R será entregue imediatamente.

O portador do Navigo imagine o passe R terá que apresentar prova de identidade. Um terceiro, em nome do portador do passe Navigo imagine R, deve apresentar sua comprovação de identidade e a do portador do passe Navigo imagine R, bem como uma procuração assinada por este;

Entre em contato com a Agência Imagine R pelo telefone 09 69 39 22 22, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h ou aos sábados das 9h às 20h (chamada sem cobrança).

Seu novo passe Navigo Imagine R será devolvido a você em até 10 dias (excluindo fins de semana e feriados);

Faça login no seu espaço pessoal :

"Meu Navigo">> selecione a passagem em questão >> na seção "Um problema com minha credencial de transporte?" no final da página, clique em "Perda ou roubo".

Seu passe R do Navigo imagine será desativado imediatamente.

O novo passe será, de acordo com sua escolha, enviado pelo correio em até 10 dias (excluindo fins de semana e feriados) ou disponibilizado imediatamente em uma agência de vendas de transportadoras, nos pontos de venda da RATP ou nos Balcões de Atendimento da SNCF da Navigo mediante apresentação de comprovante de identidade.

Preço de um novo passe

Em caso de perda ou roubo, o passe Navigo imagine R será substituído, com taxas de substituição aplicadas.

A substituição é gratuita em caso de extorsão ou furto agravado, mediante apresentação de cópia do recebimento da denúncia à polícia ou à gendarmaria.

Se seu contrato for debitado, as taxas serão automaticamente descontadas da sua conta bancária.

Bom saber

Se você encontrou seu passe Navigo Imagine R que foi declarado perdido ou roubado, pode pedir à agência Imagine R que reembolse os custos de remanufatura e os ingressos adquiridos pelo correio em até 10 dias. O pedido de reembolso dos custos de remanufatura deve ser acompanhado pelo passe Navigo imagine R encontrado dentro desse período de 10 dias.