Como faço para verificar meus ingressos no meu Navigo Imagine R?
Você pode consultar o conteúdo do seu Navigo imagine R pass:
- no seu celular pelo aplicativo Île-de-France Mobilités ou pelos de varejistas oficiais. Encontre todos os detalhes na seção Como posso consultar e recarregar um passe Navigo com meu celular? ;
- em máquinas de venda automática em estações da RATP ou Transilien SNCF;
- nas bilheterias, pontos de venda e agências de venda das companhias RATP e Transilien SNCF.
- de comerciantes locais aprovados.