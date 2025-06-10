Em caso de falha comprovada, seu Navigo imagine R pass é imediatamente substituído.

A substituição é realizada em todos os guichês de bilheteria das transportadoras, pontos de venda da RATP e balcões de atendimento da Navigo SNCF.

A substituição é gratuita, a menos que a falha seja causada pelo não cumprimento das precauções de uso estabelecidas nos Termos e Condições Gerais de Venda e Uso dos pacotes imagine R Junior, R Scolaire e R Student.

A substituição exige a devolução da passagem defeituosa.