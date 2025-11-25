Se você notar uma falha no seu Navigo Pass, pode ir ao

, em certos balcões da RATP ou no Balcão de Serviços da Navigo SNCF para que seu passe Navigo seja verificado. Em caso de falha comprovada, um novo passe Navigo será concedido imediatamente, mediante apresentação de documento de identidade e em troca do passe Navigo defeituoso. Em um guichê da RATP ou SNCF : em caso de falha comprovada, um cupom de pane acompanhado de um cartão temporário será entregue em troca do passe Navigo defeituoso. Você então terá que ir à agência de vendas das operadoras, a certos balcões da RATP ou ao Balcão de Serviços da Navigo SNCF, onde seu novo passe será entregue gratuitamente em troca do cupom de quebra e do cartão provisório previamente recebido.

: você também tem a opção de solicitar seu novo passe Navigo e obtê-lo em até 3 dias no guichê da RATP de sua escolha. Por correio: para isso, você deve pegar um comprovante de deterioração no balcão dos carteiros. Um cupom de quebra acompanhado de um cartão temporário personalizado será entregue em troca do Navigo Pass defeituoso. Você deve preencher e enviar o formulário em até 48 horas para:

AGÊNCIA NAVIGO

TSA 84452

77213 AVON CEDEX

Ao receber o formulário pela Agência Navigo, um novo passe será enviado para você em até 10 dias (excluindo fins de semana e feriados). A menos que haja uma falha atribuída à Agência Navigo, nenhuma multa pode ser reembolsada além desse período.

BOM SABER

Se você não puder viajar, um terceiro pode vir com seu Navigo Pass, sua procuração, sua carteira de identidade e a deles. A troca do Navigo Pass é gratuita, a menos que a deterioração seja causada pelo portador.