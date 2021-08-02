Para poder carregar os tickets no seu celular e armazená-los de forma segura, é necessário um passo específico de instalação e há pré-requisitos no telefone.

Revise os pré-requisitos para usar o serviço.

Para descobrir se seu celular é compatível com o serviço de compra e carregamento de ingressos no celular, a maneira mais fácil é tentar usar o serviço. Durante a instalação do serviço, o aplicativo guia você e exibe informações caso seu telefone e/ou chip SIM não sejam compatíveis. Se o aplicativo indicar que seu chip SIM não é compatível enquanto sua operadora de telecomunicações está ORANGE ou SOSH, você pode entrar em contato e pedir um chip NFC.

Caso seu chip SIM ou telefone não seja compatível para carregar tickets no celular, provavelmente você pode usar seu telefone para consultar e recarregar seu passe Navigo

Se você já usou o serviço e recebeu uma mensagem dizendo que seu telefone é incompatível sem trocar o hardware, talvez seja necessário apagar os dados no aplicativo Tickets sem contato para acessar o serviço novamente.