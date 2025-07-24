Renovação do CSS

Se você receber o desconto de ingresso CSS, receberá automaticamente um formulário de renovação.

Envie de volta seu novo certificado CSS fornecido pela sua instituição de seguro de saúde.

Assim que seu arquivo for processado, uma carta, e-mail ou SMS (dependendo do meio de contato que você escolher) será enviada para você.

Se seus direitos forem renovados, você terá que carregar seu direito no seu passe Navigo : no aplicativo móvel ou nas máquinas de venda automática da RATP ou SNCF.

Renovação para a SSA

Se você se beneficiar da redução de multas do ASS, a agência de transporte Solidarité examina automaticamente seu arquivo durante o último mês de validade dos seus direitos.

Você será informado sobre sua nova situação por correio, e-mail ou SMS (dependendo do meio de contato que escolher).

Renovação da RSA

Se você se beneficiar de ingressos gratuitos da RSA, a Agence Solidarité Transport examina automaticamente seu arquivo durante o último mês de validade dos seus direitos.