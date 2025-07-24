Como funciona a renovação da Redução da Solidariedade com Transportes?
Renovação do CSS
Se você receber o desconto de ingresso CSS, receberá automaticamente um formulário de renovação.
- Envie de volta seu novo certificado CSS fornecido pela sua instituição de seguro de saúde.
- Assim que seu arquivo for processado, uma carta, e-mail ou SMS (dependendo do meio de contato que você escolher) será enviada para você.
- Se seus direitos forem renovados, você terá que carregar seu direito no seu passe Navigo : no aplicativo móvel ou nas máquinas de venda automática da RATP ou SNCF.
Renovação para a SSA
Se você se beneficiar da redução de multas do ASS, a agência de transporte Solidarité examina automaticamente seu arquivo durante o último mês de validade dos seus direitos.
- Você será informado sobre sua nova situação por correio, e-mail ou SMS (dependendo do meio de contato que escolher).
- Se seus direitos forem renovados, você terá que carregar seu direito no seu passe Navigo : no aplicativo móvel ou nas máquinas de venda automática da RATP ou SNCF.
Renovação da RSA
Se você se beneficiar de ingressos gratuitos da RSA, a Agence Solidarité Transport examina automaticamente seu arquivo durante o último mês de validade dos seus direitos.
- Você será informado sobre sua nova situação por correio, e-mail ou SMS (dependendo do meio de contato que escolher).
- Se seus direitos forem renovados, você terá que carregar seu direito no seu passe Navigo : no aplicativo móvel ou nas máquinas de venda automática da RATP ou SNCF.
- Não se esqueça de manter sua situação atualizada com a CAF ou a MSA, caso contrário seu arquivo não será processado.