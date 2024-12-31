Cometi um erro ao comprar um ingresso / não vou usar o plano carregado no meu celular ou smartwatch. Posso trocar minha passagem ou receber reembolso?
Os ingressos não são intercambiáveis nem reembolsáveis.
Outros pacotes podem ser totalmente ou parcialmente reembolsados sob certas condições.
Para um passe carregado no seu passe Navigo junto com o telefone, você deve ir ao guichet ou agência para cancelar o passe em questão. A prova do cancelamento será então entregue a você.
Você pode então enviar seu pedido de reembolso pelo aplicativo móvel anexando a comprovante de cancelamento ao seu pedido na seção Contato-nos >Os ingressos carregados no meu passe Navigo> Outro pedido.
Para mais informações, consulte os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de Bilhetes de Trânsito.