Os ingressos não são intercambiáveis nem reembolsáveis.

Outros pacotes podem ser totalmente ou parcialmente reembolsados sob certas condições.

Para um passe carregado no seu passe Navigo junto com o telefone, você deve ir ao guichet ou agência para cancelar o passe em questão. A prova do cancelamento será então entregue a você.

Você pode então enviar seu pedido de reembolso pelo aplicativo móvel anexando a comprovante de cancelamento ao seu pedido na seção Contato-nos >Os ingressos carregados no meu passe Navigo> Outro pedido.

Para mais informações, consulte os Termos e Condições Gerais de Venda e Uso de Bilhetes de Trânsito.