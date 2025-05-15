Se o celular perdido/roubado e o novo são dispositivos Android compatíveis com o serviço, você pode recuperar imediatamente seu passe Navigo Month ou Navigo Week. Para isso, acesse o aplicativo Île-de-France Mobilités no menu Contato-Nos >Meus bilhetes de transporte [...] > Meu telefone> Quero recuperar o conteúdo de um telefone antigo.

Será possível recuperar seu plano desde que você tenha vinculado seu telefone à sua conta Île-de-France Mobilités pelo aplicativo Île-de-France Mobilités no menu My Space > My Supports.

Caso contrário (novo telefone não compatível com o serviço, relógio conectado perdido, dispositivo não associado à sua conta), envie imediatamente seu pedido para outro telefone no aplicativo de transporte na seção Contato-nos > Meus bilhetes de transporte [...] / Eu perdi/meu telefone foi roubado.

Para reportar a perda ou roubo do seu telefone, você também pode fazer isso diretamente pelo site da Île-de-France Mobilités