A linha Orlybus parou em 3 de março e você ainda tem ingressos para Orlybus? Não entre em pânico! Explicamos como fazer isso:

1. Comprei uma passagem pelo celular

Solicitação de reembolso se a compra tiver menos de 1 ano de idade (data) < mars 2024)

Para fazer um pedido de reembolso, você deve acessar a aba Compra, clicar no link "Contato-nos" e então escolher a seção "tickets loaded on my phone" > "Outros pedidos".

Após o reembolso:

Se quiser comprar um ingresso novamente:

O catálogo de bilhetes não poderá ser exibido, pois o bilhete do Orlybus ainda está pendente no seu celular.

Uma janela pop-up aparecerá para informar a presença do ticket pendente. Após validar o pop-up , o chamado será excluído do seu celular e você poderá continuar normalmente.

O catálogo de bilhetes não poderá ser exibido, pois Uma janela pop-up aparecerá para informar a presença do ticket pendente. , o chamado será excluído do seu celular e Se você não quiser comprar um ingresso novo:

O bilhete do OrlyBus não pode ser usado e permanecerá visível no seu celular até que você faça uma nova compra.

2. Comprei um bilhete magnético Orlybus

Você pode trocar sua passagem magnética OrlyBus em um ponto de venda por uma passagem Paris-Région <> Aéroports, pagando a diferença de €2.

3. Comprei uma passagem da OrlyBus com o passe Navigo Easy

Este bilhete não pode ser trocado, retirado ou removido do Easy Pass.

Para obter um reembolso, você precisa seguir estes passos:

Vá ao atendimento ao cliente, onde um agente fornecerá: um formulário de solicitação de reembolso e um recibo por visualização do passe que indique a presença do bilhete da OrlyBus comprado há menos de um ano. Você precisará enviar pelo correio: o formulário de solicitação de reembolso preenchido, o recibo de consulta do passe, o passe Easy contendo o bilhete do OrlyBus.

Para saber mais sobre alternativas à linha Orlybus