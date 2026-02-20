A linha RoissyBus para a partir de 1º de março e você ainda tem ingressos da RoissyBus? Não entre em pânico! Explicamos como fazer isso:

1. Seu bilhete do RoissyBus está no seu celular?

Você pode solicitar reembolso se a compra tiver menos de 1 ano (data < mars 2025)

Para solicitar reembolso pelo aplicativo Île-de-France Mobilités, você deve acessar a aba Meu Espaço, clicar no link "Atendimento ao Cliente" e então escolher a seção "um problema com meus bilhetes".> "Gostaria de solicitar um reembolso".

Após o reembolso, caso você deseje comprar um novo ingresso:

Uma janela pop-up aparecerá para informar a presença do bilhete pendente da RoissyBus.

Valide o pop-up para remover o ticket do seu celular e continue comprando normalmente.



2. Seu bilhete RoissyBus está no passe Navigo Easy?

Este bilhete não pode ser trocado, retirado ou removido do passe Navigo Easy.

Para obter um reembolso, você precisa seguir estes passos:

Vá ao atendimento ao cliente, onde um corretor vai te entregar um formulário de reembolso e um recibo por visualizar o passe que indica a presença do bilhete RoissyBus comprado há menos de um ano. Você precisará enviar pelo correio o formulário de solicitação de reembolso preenchido, o recibo de consulta do passe e o passe Navigo Easy contendo o bilhete da RoissyBus. Você será reembolsado pelo ingresso por €14 e pelo passe por €2, ou seja, €16.

Para saber mais sobre alternativas à linha RoissyBus