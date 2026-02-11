Paradas do RoissyBus: como chegar ao aeroporto de Charles-de-Gaulle a partir de 1º de março de 2026?
Você pode já ter usado para ir ao aeroporto. O ônibus RoissyBus , que liga Paris (distrito da Ópera) ao Aeroporto Paris-Charles-de-Gaulle desde 1992, parará definitivamente em 1º de março de 2026.
Por que parar o ônibus RoissyBus?
Para os viajantes que vão ao aeroporto, o objetivo é chegar ao destino da forma mais simples e rápida possível, ou:
- O ônibus RoissyBus seguia uma rota muito movimentada (especialmente no centro de Paris e na área sul da rodovia A1): sua pontualidade dependia, portanto, muito do tráfego rodoviário e os tempos de transporte eram muito imprevisíveis
- Como resultado, cada vez menos passageiros estavam a utilizando : o número de passageiros caiu quase 40% desde 2023.
Por isso, a Île-de-France Mobilités optou por parar o transporte para oferecer soluções que garantam um tempo de viagem mais confiável.
Como chegar ao Aeroporto Paris-Charles de Gaulle a partir de 1º de março de 2026?
Opção nº 1: ir ao aeroporto com o RER B
A linha RER B atende os três terminais (1, 2, 3) do Aeroporto Roissy-Charles de Gaulle.
Você pode chegar ao aeroporto indo para qualquer estação que atenda o RER na direção B Aéroport Ch. de Gaulle 2-TGV.
Qual é o horário de funcionamento?
Um trem circula a cada 6 a 15 minutos em ambas as direções , aproximadamente das 4h50 à meia-noite.
Bilhete: leve uma passagem na tarifa do aeroporto
A viagem de ida ou volta ao aeroporto pelo RER B está sujeita à tarifa do aeroporto : €14 por viagem.
Nota: se você já tem uma assinatura mensal ou anual Navigo para todas as zonas (imagine R ou idoso), as viagens de ida e volta ao aeroporto estão incluídas.
Opção nº 2: ir ao aeroporto a partir de Saint-Denis-Pleyel com a nova linha expressa 9517
Para chegar ao Aeroporto Paris-Charles de Gaulle, você pode pegar a nova linha expressa 9517 (equipada com os mesmos ônibus da RoissyBus), que oferecerá uma viagem direta de 30 minutos entre Saint-Denis-Pleyel e o aeroporto de Roissy.
Ele deixará passageiros na estação RoissyPôle, a poucos minutos a pé do aeroporto.
Onde conseguir?
A parada será na estação Saint-Denis-Pleyel, acessível pelas linhas 13, 14, RER D e ônibus 139 e 255.
Qual é o horário de funcionamento?
Esta linha será:
- Todos os dias, das 5h20 às 00h30.
- Nos dias de semana, a frequência será de 15 minutos durante os horários de pico e 30 minutos fora do horário de pico
- Aos sábados e domingos, os ônibus passam a cada 20 minutos durante o dia e a cada 30 minutos à noite
Qual ingresso devo comprar?
A Linha 9517 será acessível com um Bilhete de Ônibus-Bonde ou com assinatura anual e mensal.
Opção nº 3: ir ao aeroporto de ônibus a partir de Nation ou Porte de la Chapelle, com as linhas 350 e 351
As linhas de ônibus 351 e 350 levam você ao Aeroporto Roissy - Charles de Gaulle.
Qual ingresso devo comprar?
Eles são acessíveis com um bilhete de ônibus-bonde ou com assinatura anual e mensal.
Ônibus 350 para Porte de La Chapelle
O ônibus 350 passa a cada 15 a 35 minutos e conecta Paris Porte de la Chapelle <> ao Aeroporto Charles de Gaulle em 60 a 80 minutos , dependendo da parada em que você pegar.
Ônibus 351 para Nation
O ônibus 351 passa a cada 15 a 30 minutos e conecta Paris-Nation <> ao aeroporto Charles de Gaulle em 70 a 90 minutos , dependendo da parada em que você pegar.
Ir de metrô até o Aeroporto Roissy-Charles de Gaulle: em breve uma realidade?
Até 2030, os passageiros poderão chegar ao aeroporto de metrô (como já acontece com a linha 14 do metrô até o aeroporto de Orly) graças à abertura da linha 17.
Esta nova linha de metrô 100% acessível conectará Saint-Denis-Pleyel a Le Mesnil-Amelot via Aeroporto Roissy-Charles de Gaulle.
A linha RoissyBus para, o que devo fazer com meus bilhetes RoissyBus?
A linha RoissyBus para a partir de 1º de março e você ainda tem ingressos da RoissyBus? Não entre em pânico! Explicamos como fazer.