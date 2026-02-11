Paradas do RoissyBus: como chegar ao aeroporto de Charles-de-Gaulle a partir de 1º de março de 2026?

Você pode já ter usado para ir ao aeroporto. O ônibus RoissyBus , que liga Paris (distrito da Ópera) ao Aeroporto Paris-Charles-de-Gaulle desde 1992, parará definitivamente em 1º de março de 2026.

Por que parar o ônibus RoissyBus?

Para os viajantes que vão ao aeroporto, o objetivo é chegar ao destino da forma mais simples e rápida possível, ou:

O ônibus RoissyBus seguia uma rota muito movimentada (especialmente no centro de Paris e na área sul da rodovia A1): sua pontualidade dependia, portanto, muito do tráfego rodoviário e os tempos de transporte eram muito imprevisíveis

(especialmente no centro de Paris e na área sul da rodovia A1): Como resultado, cada vez menos passageiros estavam a utilizando : o número de passageiros caiu quase 40% desde 2023.

Por isso, a Île-de-France Mobilités optou por parar o transporte para oferecer soluções que garantam um tempo de viagem mais confiável.